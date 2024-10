Après Besiktas, l'OL croit en la théorie de l'accident

Le revers à domicile contre Besiktas jeudi (0-1) n'inquiète pas outre mesure du côté de l'OL. En revanche, un rebond dès la réception d'Auxerre est attendu.

C'est le lot de toutes les séries, elles sont faites pour être brisées. Jeudi, Besiktas a mis un terme au cycle de cinq succès consécutifs de l'OL en l'emportant 1 à 0 en Ligue Europa. Au coup de sifflet final, ce revers, qui fait forcément mal au crâne, était néanmoins relativisé par les acteurs interrogés. De Tanner Tessmann à Moussa Niakhaté, les perdants du jour étaient "choqués" de ne pas l'avoir emporté, mais voulaient "garder la tête haute".

Il faut dire que ce genre de rencontre durant laquelle rien ne veut rentrer dans la cage adverse est difficile à avaler sur le coup. Mais hormis son incapacité à débloquer son compteur en 30 tentatives, l'Olympique lyonnais n'a pas grand-chose à se reprocher tant il a dominé les Turcs. Il existe toutefois d'autres raisons pour lesquelles les Rhodaniens ont perdu, à savoir la mauvaise gestion des transitions stambouliotes après l'heure de jeu, et un peu de malchance également.

Dans la lignée des dernières prestations

Du côté de Décines, on penchait donc plutôt pour la théorie de l'accident que pour une rechute. "Non, ça ne grippera pas la machine car on a mis les ingrédients que l'on souhaitait. Pour moi, ça ne crée pas une rupture avec nos prestations précédentes. Maintenant, le résultat n'était pas à la hauteur de la performance que l'on a livrée, constate Pierre Sage. C'est simplement ça qu'il faut modifier pour le match suivant, mais j'ai félicité les joueurs, et je leur ai dit que ça peut arriver à partir du moment où on n'est pas efficaces dans la finition."

On le savait, l'OL ne remporterait pas toutes ses affiches indéfiniment. Désormais, son objectif, s'il veut que cette défaite soit oubliée dans quelques semaines, est de rester dans la lignée de ses précédentes sorties. Depuis un mois, le visage de cette équipe est bien meilleur, et même celui de jeudi conforte dans l'idée qu'elle est sur le bon chemin.

Le réveil des 9 est attendu

Ne lui reste plus qu'à retrouver des buteurs réguliers et en confiance, ce que sont normalement Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze notamment, plus que Malik Fofana, Rayan Cherki ou Saïd Benrahma, par exemple. "Je ne suis pas convaincu que la vidéo influence la manière de gérer le dernier geste. On continue de se procurer des situations, donc il faut maintenir notre jeu et attendre que le vent tourne le plus rapidement possible. Honnêtement, j'ai confiance, on a marqué beaucoup de buts dernièrement, donc il n'y a pas de raison que l'on s'arrête du jour au lendemain, positive l'entraîneur de 45 ans. Ce n'est pas de la méthode Coué, c'est sincère. Je suis convaincu de ces choses-là, je ne m'arrête pas à un événement, qu'il soit positif ou négatif, je garde ma ligne par rapport à la construction de notre jeu."

On se rappelle que l'Olympique lyonnais avait initié sa série après un revers tout aussi improbable dans le scénario contre l'OM (2-3). Il n'est donc pas question de paniquer avant de recevoir Auxerre dimanche (15 heures). "Je crois qu'on le considère plus comme un accroc. Nous avons contrôlé la partie sans pouvoir marquer, et donc je pense que cela ne nous affectera pas trop. On va réussir à rebondir, assure Ainsley Maitland-Niles. Par rapport à Marseille, il y a des choses similaires, comme le fait d'avoir manqué d'efficacité, à l'inverse de l'adversaire, mais aussi d'avoir maîtrisé les débats. Maintenant, à nous de tout faire pour trouver la faille afin de clôturer les rencontres plus tôt."

Auxerre, un bon test pour rebondir après Besiktas

La comparaison avec la défaite olympienne ne convient pas forcément à Pierre Sage, mais lui aussi attend une réaction. "Nous ne sommes pas dans le même état d'esprit, mais on a à cœur de rattraper ce qu'on a manqué. Je suis persuadé que le groupe va tout donner dimanche pour faire oublier Besiktas. On doit avoir une lecture fidèle de la performance et du résultat, mais aussi retourner au combat, réclame le coach. Face aux Auxerrois, on devra mettre la barre très, très haut." Savoir remonter en selle après une chute est une qualité qu'ont les très bonnes formations, à l'OL de démontrer qu'il peut en devenir une.