Niakhaté après OL - Besiktas (0-1) : "Choquant de ne pas gagner"

Largement dominateur contre Besiktas, l’OL s’est pourtant incliné 1-0. Moussa Niakhaté a pointé l’inefficacité offensive, mais également défensive.

Moussa Niakhaté, qu’est-ce qui prédomine après cette défaite contre Besiktas (0-1) ?

Moussa Niakhaté : Parler à chaud n’est jamais évident parce qu’on n’a pas revu le match, mais le constat est évident. C’est impressionnant de voir comment on n’arrive pas à gagner ce match. Je ne sais pas combien on a eu de tirs, combien de tirs cadrés on a eus. On n’arrive pas à l'emporter, je n’arrive pas à trouver les mots, mais c’est la dure réalité du football. Il faut de l’efficacité et je parle des deux surfaces. Quand on concède si peu d’occasions, on n’a pas le droit de prendre un but.

Avoir autant d’occasions et perdre, c’est presque frustrant ?

Le mot frustrant est faible, très faible. La performance est à l’image de nos dernières sorties, elle est plus qu’au niveau. On a été au-dessus de notre adversaire ce (jeudi) soir, mais ça ne sert à rien de parler de performance si le résultat ne va pas avec. Si on faisait trois matchs, trois victoires et neuf points, la qualification était en bonne voie. Aujourd’hui, on le méritait.

"Pas le droit de prendre un but avec si peu d’opportunités"

Finalement, à vous écouter, cette défaite n’est pas un coup d’arrêt ?

Ce n’est pas un coup d’arrêt. Quand on parle de série, les gens pensent aux résultats, mais il faut aussi penser aux séries de performance. Cette dernière continue, mais on est l’OL et on ne va pas se satisfaire de faire des bons matchs. Ce (jeudi) soir, c’est choquant de perdre ce match. On est déçu pour les supporters qui sont vus jusqu’à tard malgré les restrictions. Ce groupe mérite mieux que ça parce qu’il y a une ambiance exceptionnelle entre nous. Il y a des joueurs qui sont allés sur le banc, d’autres qui sont rentrés et qui ont apporté. C’est une concurrence saine et juste pour ça, ça fait mal.

C’est un match dans lequel vous prenez un but sur l’une de leurs incursions…

C’est une ultra-domination de notre part, mais l’efficacité, c’est dans les deux surfaces. Les gens vont parler des occasions ratées, des tirs, etc. Mais en tant que défenseur, je me dis qu’ils n’ont pas le droit de mettre un but avec si peu d’opportunités. C’est ce qu’ils ont fait et ils repartent avec la victoire. La tête est lourde, mais on est de grands professionnels, on va se relever et dès dimanche contre Auxerre.