En marge du match entre l’OL et Besiktas, les forces de l’ordre ont effectué huit interpellations pour non-respect de l’arrêté préfectoral. Ce dernier interdisait notamment la présence de supporters turcs au Parc OL.

Il fallait s’y attendre et les mesures prises par le club n’ont pas empêché le Parc OL d’être rempli de supporters de Besiktas. S’ils ont fait profil bas pendant plus d’une heure, les Turcs n’ont pu garder le silence au moment de voir Gedson Fernandes ouvrir le score et offrir la victoire aux Aigles Noirs (0-1). Cette manifestation de joie a permis à la sécurité du stade d’exclure certains de ces individus. Car oui, leur présence était normalement interdite dans l’enceinte décinoise suite à un arrêté préfectoral puis ministériel. Seulement, certains ont donc bien réussi à s’introduire dans le stade et à déjouer les différentes mesures. Si le gros noyau d’une bonne cinquantaine de supporters n’a pu être délogé en cours de match, la préfecture du Rhône a annoncé que huit interpellations avaient été faites jeudi soir. Elles ont été réalisées pour "non-respect de l’arrêté préfectoral".

Des familles choquées sur le parvis

Pour rappel, la présence de supporters stambouliotes au Parc OL a créé quelques tensions après le coup de sifflet final. Certains supporters lyonnais avaient choisi de les attendre sur le parvis du stade et cela a entraîné l’intervention des CRS. Une procédure assez musclée avec notamment du gaz lacrymogène, mais également des charges afin de disperser un maximum et ainsi éviter les confrontations et la violence. Cela n’a pas été sans conséquence, puisque certaines familles présentes au match ont rejoint leur domicile choquées. C’est malheureusement devenu quasiment une habitude depuis quelque temps lors des matchs de l’OL à la maison…