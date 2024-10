OL : Maxence Caqueret, la mauvaise spirale

Maxence Caqueret (OL) et Modibo Sagnan (Montpellier) (Photo by Pascal GUYOT / AFP)

Son entrée en jeu délicate jeudi face à Besiktas (0-1) a mis en exergue un constat implacable : Maxence Caqueret traverse une mauvaise passe en ce début de saison.

C'est une rude période que traverse Maxence Caqueret actuellement. Sans tout mettre sur le dos du numéro 6 de l'OL, son entrée en jeu contre Besiktas jeudi (0-1) a illustré la spirale négative dans laquelle il se trouve. Alors que l'équipe n'était pas en danger jusqu'à là, dominant de la tête et des épaules les Turcs, Pierre Sage a décidé de sortir Tanner Tessmann, auteur d'une bonne prestation, pour son coéquipier français. On jouait alors la 65e.

Dans la foulée, le club stambouliote a eu une première grosse occasion à la 67e, avant d'ouvrir la marque, pour ce qui sera l'unique but de la partie, à la 71e. Caqueret est loin d'être le seul fautif sur l'action, mais cela démontre bien les difficultés qu'a eues l'Olympique lyonnais a géré les transitions adverses avec lui sur le terrain. Associé à Corentin Tolisso, il occupait le rôle de milieu plus défensif, et il a semblé perdu sur le terrain.

Ses défauts exposés au grand jour

Interrogé au sujet de son joueur, Pierre Sage n'a pas cherché à nier. "C'est un contexte difficile pour lui. Il restait sur un bon match contre Le Havre (0-4, il était titulaire, NDLR), il s'est retrouvé remplaçant et est entré en jeu au moment où on était le plus découverts. On ne l'a pas placé dans les choses qu'il maîtrise le mieux, donc effectivement, il a été exposé", a reconnu l'entraîneur jurassien.

Et c'est peut-être d'ailleurs une erreur du staff et du coach que d'avoir procédé à ce changement. Un Jordan Veretout ou un Nemanja Matić aurait sûrement pu mieux gérer ce costume de numéro 6, encore plus au vu de la forme actuelle du natif de Vénissieux. Ainsi positionné, ses défauts, à savoir son déficit à l'impact et ses manques dans le marquage préventif, ont été affichés au grand jour. Plus à l'aise lorsqu'il doit jaillir dans les pieds adverses et se projeter, il aurait probablement été plus à l'aise avec Tessmman à ses côtés.

Une hypothèse que Sage valide. "Peut-être qu'il aurait été plus à son avantage avec Tanner qui allait pouvoir, lui, rester en position et lui permettre de s'engager offensivement. Il avait le rôle de la couverture, ça l'a peut-être placé dans une situation de jeu qui est un peu difficile pour lui, a-t-il décrypté. Nous devons aussi reconnaître ce que nos adversaires ont fait de bien, parce qu'ils ont été très performants dans les attaques rapides, notamment Rafa Silva, un joueur en percussion que je trouve exceptionnel. Il n'a pas fait mal qu'à Maxence Caqueret, il a fait mal à tout le monde."

La concurrence gagne du terrain

Avec la densité de profil dans l'entrejeu, l'ancien international Espoirs perd de plus en plus de place dans la hiérarchie. Il n'est plus titulaire lorsque le 11 type est aligné. Et même si son entraîneur souhaite qu'on l'on envisage l'effectif dans un sens plus large, la concurrence venue du banc, incarnée, entre autres, par Tessmann, voire Mahamadou Diawara, grignote son retard.

Néanmoins, Pierre Sage croit encore en un retour au premier plan du footballeur de 24 ans. "L'idée, ce n'est pas de l'enterrer, c'est de retrouver celui qu'il était lors du dernier semestre et qu'il puisse aider l'équipe. C'est un garçon qui sera important pour le groupe à un moment donné, on attend ça avec impatience", a glissé son coach. Avec dix apparitions sur onze possibles, dont six titularisations, on ne peut pas dire que Caqueret n'a pas de temps de jeu, mais le rendu est insuffisant. Ses envies de départ inassouvies cet été pèsent sans doute dans ses prestations, mais l'OL n'a pas vraiment le temps de se préoccuper de ça aujourd'hui. C'est donc à lui, s'il veut revenir sur le devant de la scène, de se remettre en selle.