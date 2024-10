OL : défenseur ou milieu, Maitland-Niles ne tranche pas

Joueur inamovible du système Pierre Sage, Ainsley Maitland-Niles a cette faculté à évoluer à la fois comme latéral et comme milieu de terrain. Une polyvalence qu'il veut conserver.

Petit à petit, les doutes à son sujet se sont évaporés. Arrivé à l'OL en août 2023, Ainsley Maitland-Niles est devenu, au fil des mois, un élément clé du club. L'arrivée de Pierre Sage sur le banc rhodanien a accéléré les choses, et depuis, l'Anglais est presque indéboulonnable dans le 11 de départ. Bien sûr, Clinton Mata, son concurrent, alterne entre défenseur central et arrière-droit, ce qui pousse parfois le joueur de 27 ans sur le banc, mais lorsque c'est le cas, il entre systématiquement en jeu.

Très précieux, car capable d'incarner plusieurs rôles au sein d'une formation, l'ancien Gunner apprécie cette polyvalence. "Dans ce système, je dirais que je peux faire les deux (latéral et milieu, NDLR). Ce qui importe, ce sont la période du match et les exigences du jeu à ce moment-là, explique-t-il. Je peux prendre la profondeur, c'est en fonction de mon ressenti sur le terrain et de ce que l'entraîneur m'encourage à faire."

"J'ai conscience de mes qualités"

Habitué très tôt dans sa carrière à occuper plusieurs positions, Maitland-Niles a développé ce côté "couteau suisse" qui lui sied finalement très bien. "C'est quelque chose que j'ai déjà connu par le passé, notamment à Arsenal. J'ai appris à le faire et à le maîtriser lorsque j’avais la confiance du coach et que je jouais beaucoup. Ce n'est pas difficile car j'ai conscience de mes qualités et de la façon dont je peux affecter positivement le jeu, confie-t-il. J'ai cette faculté à saisir l'instant, et je dois le mettre au service de l'équipe."