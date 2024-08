Ce dimanche (15h), Arsenal - OL aura forcément une saveur particulière pour Ainsley Maitland-Niles. L’ancien Gunner retrouve son club formateur, un an après son départ de Londres.

Arrivés samedi soir, les joueurs de l’OL n’ont pas forcément pu s’aventurer dans les rues de Londres. Pourtant, ils auraient pu avoir un guide touristique de choix. Non pas Alexandre Lacazette, retenu en sélection et qui a passé cinq saisons à Arsenal, mais Ainsley Maitland-Niles. Ce dimanche (15h), au moment de rentrer sur la pelouse de l’Emirates Stadium, l’Anglais aura forcément un peu d’émotion. Un an après son départ vers l’OL, le couteau suisse de Pierre Sage retrouve son club formateur pour un match certes amical, mais symbolique.

Ayant passé près de vingt ans chez les Gunners, Maitland-Niles avait quitté libre Londres pour tenter l’aventure à Lyon. Après des premiers mois compliqués, il est devenu indispensable sous Pierre Sage. "Nous avons raté le début de saison, mais nous avons fini par retrouver la forme aux alentours de Noël, a-t-il confié au média de son ancien club avant la rencontre. J'ai commencé à enchaîner les matches, alors oui, je me sens vraiment chez moi."

"Maximiser les opportunités qui s'offrent à nous"

S’il concède ne pas parler français, Ainsley Maitland-Niles a réussi à se relancer après des prêts peu concluants ces dernières années. Débarqué libre à l’OL, l’international anglais a aujourd’hui tout de la bonne pioche quand des interrogations avaient logiquement émergé durant la première partie de saison. Mais dans le redressement lyonnais depuis janvier 2024, le numéro 98 a plus qu’apporté sa pierre à l’édifice.

Désormais plus ouvert qu’à son arrivée, Ainsley Maitland-Niles a de grandes ambitions personnelles et collectives pour la saison qui débute dans une semaine. "Je ne dirai pas que la fin de la saison a été décevante avec la défaite en finale, car nous avons réussi à nous qualifier pour l'Europe la saison prochaine. Bien sûr, nous aurions aimé participer à la Ligue des champions, ce qui n'a pas été le cas, mais nous sommes plus orientés vers les objectifs et plus concentrés cette année afin de pouvoir maximiser les opportunités qui s'offrent à nous." Ce dimanche, il y a déjà la possibilité de soulever un premier trophée, bien qu’anecdotique.