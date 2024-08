Au lendemain de la finale perdue contre l’Espagne, l’équipe de France olympique a pu communier avec le public au Club France. Un moment de partage qui a permis à Alexandre Lacazette de savourer un peu mieux cette médaille d’argent.

La nuit a été courte pour les joueurs de l’équipe de France olympique. Médaillés d’argent vendredi soir au Parc des Princes, les Bleus étaient attendus samedi en fin de matinée du côté du Club France pour célébrer leur médaille. Sous une chaleur de plomb, Thierry Henry en chef de file et ses joueurs ont pu communier avec les très nombreux Français présents dans la fosse et heureux de partager ce moment avec les footballeurs.

Ce rendez-vous a eu pour effet de saluer la performance des coéquipiers d’Alexandre Lacazette et de faire passer plus facilement la pilule de la défaite finale. Avec l’argent, ils ont mis fin à 40 ans de disette olympique pour le foot français. "Oui, on est contents quand même. Ce (samedi) matin, on est tout de même contents d’avoir rapporté cette médaille à la Team France, a avoué le capitaine français après les festivités. L’aventure était belle avec le public, l’ambiance, je ne savais pas à quoi m’attendre, mais pour moi personnellement, et je pense que tout le groupe le dira, c’était un moment magique qui sera exceptionnel parce que ça m’étonnerait qu’on puisse le revivre un jour."

"Cette médaille sera importante dans ma carrière"

Les Bleus étaient certes venus chercher l’or, mais l’Espagne a montré sa solidité pour rafler les Jeux olympiques après l’Euro 2024 quelques semaines plus tôt. Après la déception, Alexandre Lacazette a parlé de fierté, lui qui referme son chapitre avec la sélection d’une manière qu’il n’aura jamais pas imaginée, il y a encore deux mois de ça. "Cette médaille aura une place très importante. C’est ma seule médaille, j’en avais eu en jeunes, mais en professionnel, c’est la première et la seule que j’aurai avec l’équipe de France, donc c’est une médaille très importante." Place désormais à un peu de repos avant de vite se tourner vers la nouvelle saison de l’OL.