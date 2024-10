Les autorités se sont largement penchées ces derniers jours sur les dérives dans les stades de football. Pierre Sage se dit prêt à soutenir d'éventuelles sanctions si elles devaient à l'avenir être prononcées.

À l'OL, mais pas seulement, à Paris, Marseille et dans d'autres enceintes sportives françaises, les mauvaises actions des supporters ont fait la Une de l'actualité ces dernières semaines. Des événements qui, comme à chaque fois que cela devient fortement médiatisé, font réagir la classe politique. En première ligne, le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau.

En milieu de semaine, ce dernier a reçu les dirigeants et les instances du football français afin de trouver des solutions pour mettre un terme aux dérives : homophobie, violences, racisme... Parmi les solutions évoquées, la billetterie nominative à partir de 2025. L'État souhaite "éviter les sanctions collectives", selon les propos de Gil Avérous, le ministre des Sports. Il affirme vouloir aller "jusqu’à l’arrêt du match s’il le faut." Si Bruno Retailleau estime que ce n'est pas "pas la bonne solution", le protocole FIFA pour un chant discriminant (allant de la suspension à l'interruption définitive de la partie) doit servir à cela.

"Nous sommes représentants des bons messages"

En réalité, il n'est que très rarement appliqué. Mais si à l'avenir, ces agissements devaient être punis constamment, comme cela doit être le cas, Pierre Sage validerait ces interventions. "Peu importe l'importance des sanctions, on les assumera, mais il est évident qu'il faut lutter contre ce genre de discrimination. Nous sommes représentants des bons messages et on se doit de les porter de la meilleure des manières en tant qu'institution, en tant qu'équipe et, j'imagine, en tant qu'homme aussi. Je suis d'accord avec ces choses-là, que ce soit relatif à l'homophobie, au racisme ou à la violence, a déclaré l'entraîneur lyonnais. On utilise parfois le sport d'une manière un peu dérivée, mais on est aussi une bonne tribune et je pense que les politiques l'utilisent à cet effet-là."