Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, va recevoir jeudi les instances du football français dans le cadre d'une réunion suite aux différents débordements qui ont entaché la Ligue 1 ces dernières semaines.

Le match entre Le Havre et l’OL n’est pas dans le lot, mais les épisodes rencontrés par le club lyonnais ces dernières semaines ont clairement eu une incidence sur la récente décision de Bruno Retailleau. Entre les incidents racistes et les violences entre supporters lyonnais et les derniers incidents survenus lors de PSG - Strasbourg et Montpellier - OM, le ministre de l’Intérieur a choisi d’agir car "on ne peut plus supporter que, chaque semaine, le sport soit le théâtre d'agissements intolérables avec des chants homophobes, affrontements de clubs de supporters, agressions des forces de l’ordre", a écrit Retailleau sur son compte X.

Afin d’essayer de lutter contre ces agissements qui polluent les stades de Ligue 1 chaque week-end, le ministre a annoncé vouloir réunir les instances du football. Cette rencontre se fera en collaboration avec le ministre des Sports Gil Avérous et Othman Nasrou, secrétaire d'État chargé de la lutte contre les discriminations, pour discuter de mesures strictes pour rétablir l'ordre dans les stades et leurs environs. La réunion est prévue ce jeudi à 15 heures.