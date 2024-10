Ce lundi, "Tant qu'il y aura des Gones" est revenu sur la victoire de l'OL au Havre (4-0). L'équipe de TKYDG se penche sur les prestations de Rayan Cherki et de Corentin Tolisso. Enfin, elle se projette sur les réceptions de Besiktas en Ligue Europa et d'Auxerre en Ligue 1.

La trêve internationale n'a pas eu raison de la bonne dynamique de l'OL et c'est une nouvelle victoire qui a été décryptée ce lundi soir sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones". Le festival offensif lyonnais au Havre (0-4) a été au cœur de cette nouvelle émission avec votre équipe préférée de TKYDG. Il a forcément été question de la performance collective avec notamment le trio offensif composé de Lacazette, Cherki et Fofana. Trois éléments qui se sont mis en évidence en Normandie, tout comme ceux qui ont pris leur place en cours de rencontre. Ce succès, le 19e sous Pierre Sage depuis sa prise de fonction, valide une nouvelle sortie convaincante de l’OL.

Il faudra confirmer contre Besiktas jeudi soir en Ligue Europa puis dimanche en Ligue 1 face à Auxerre. Deux matchs qui se dérouleront au Parc OL et qui doivent permettre aux Lyonnais de continuer leur série avant les choses sérieuses. Car oui, derrière se profilent deux déplacements à Lille et Hoffenheim avant le derby à la maison. Cette période avant une nouvelle trêve internationale qui devrait permettre d’en savoir vraiment plus sur le niveau de cet OL 2024-2025.