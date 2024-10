Parti cet été à Auxerre, Sinaly Diomandé s'apprête à retrouver l'OL dimanche. Un moment émouvant pour l'Ivoirien, arrivé en 2019 à Lyon.

Ce sera un match pas comme un autre pour quelques footballeurs d'Auxerre dimanche. À 15 heures, Sinaly Diomandé, Elisha Owusu et Gaëtan Perrin retrouveront le club rhodanien. Une première pour l'Ivoirien, qui a rejoint l'AJA en toute fin du mercato estival, le 30 août. Si ces derniers mois à l'OL ont été difficiles, le défenseur n'entrant plus dans les plans de Pierre Sage, il reste attaché à l'équipe lyonnaise.

Le joueur de 23 ans a porté la tunique rouge et bleue de 2019 à 2024, jouant 85 rencontres au total. C'est ici qu'il a été lancé dans le grand bain, après avoir connu la réserve, en 2020. "Le club qui te lance dans le monde professionnel, ça reste grand et fort [...] Ce sont des souvenirs qui m’ont vraiment marqué et que je ne pourrai jamais oublier, a-t-il confié à L'Yonne Républicaine. Quand tu joues à Lyon, c’est la cour des grands. Il faut être tous les jours exigeant et performant."

À l'OL, il a "beaucoup appris"

Bien installé dans la formation de Christophe Pélissier (six apparitions, dont cinq titularisations), Diomandé attend donc ce retour avec impatience, même s'il y aura une partie à disputer. "Là-bas, j’étais comme un vrai Lyonnais. Et même ici, on m’appelle encore le Lyonnais ! Entre mon arrivée et mon départ, il y a eu un changement total chez moi. Dans le professionnalisme, dans le côté humain. J’ai beaucoup appris, ne serait-ce que grâce aux joueurs que j’ai côtoyés, a-t-il raconté. Dimanche, je serai donc ravi de revoir tout le monde et surtout le stade. [...] Ce n'est pas une question de revanche."