Avant de retrouver l’OL, Diomandé s’illustre avec Auxerre

Parti à Auxerre durant l’été, Sinaly Diomandé revit dans l’Yonne. Le défenseur a marqué son premier but avec le club auxerrois. Une semaine avant de retrouver l’OL à Décines.

Six matchs dont cinq titularisations de suite. Il y a bien longtemps que Sinaly Diomandé n’avait plus enchaîné autant. Par sa faute, mais aussi par le fait qu’il avait petit à petit été rétrogradé dans la hiérarchie des défenseurs à l’OL. Resté en marge du groupe au moment de l’arrivée de Pierre Sage, Diomandé a choisi de mettre les voiles durant l’été, après avoir été libéré par le club lyonnais. Direction Auxerre où l’Ivoirien retrouve le plaisir de jouer. Ayant fait ses débuts le 1er septembre contre Le Havre pendant 24 minutes, l’ancien Lyonnais enchaîne avec le club de l’Yonne.

Un but et une passe sur les trois derniers matchs

Cinq titularisations consécutives et l’AJA qui commence à reprendre des couleurs avec deux succès sur les trois derniers matchs. À chaque fois, Sinaly Diomandé s’est mis en évidence. D’abord contre le Stade Brestois fin septembre avec une passe décisive, puis ce dimanche contre Reims. À l’Abbé Deschamps, l’international ivoirien a profité d’une offrande de Gaëtan Perrin, un autre ancien de la maison OL, pour débloquer son compteur but avec l’AJA. Un maximum de confiance pour Diomandé et la formation auxerroise avant de se rendre à Décines pour affronter l’OL.