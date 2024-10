L’OL retrouve enfin un goal-average positif en Ligue 1

Les joueurs de l’OL face à Le Havre (Photo by Lou BENOIST / AFP)

Large vainqueur du Havre (0-4), l’OL a pu soigner son goal-average dans cette première partie de saison. En ayant de nouveau plus marqué qu’encaissé de buts, les Lyonnais ont mis fin à plus de 500 jours avec un bilan négatif.

La statistique fait froid dans le dos, mais elle traduit bien toutes les difficultés vécues par l’OL ces derniers mois et ces dernières années. Cela faisait 505 jours que le club lyonnais n’avait plus eu un goal-average positif en Ligue 1. Il fallait remonter à la dernière journée de la saison 2022-2023 pour retrouver cette trace. Avec la saison dernière catastrophique pendant six mois, les Rhodaniens avaient logiquement pris du retard qu’ils n’ont jamais comblé. Malgré le renouveau du premier semestre 2024, les joueurs de Pierre Sage brillaient avant tout par des scénarios irrationnels. Ainsi, prendre deux buts n’intervenait pas sur quatre matchs comme c’est le cas actuellement, mais bien en l’espace de 90 minutes.

Seule formation de la 1re partie de tableau en négatif avant la J8

Alors forcément, le large succès contre Le Havre dimanche (4-0) couplé à un nouveau match sans prendre de buts a des effets positifs au classement. L’OL est désormais septième, à un petit point de la Ligue des champions. Mais en marquant six buts en deux matchs, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette retrouvent enfin un goal-average positif (+2). Ils étaient les seuls de la première partie du tableau à être dans le négatif avant le coup d’envoi de cette huitième journée de Ligue 1. Les voilà revenus à peu près sur le même pied d’égalité. Et cela peut avoir son importance dans la durée.