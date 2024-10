Entre le Brésil et l’OL, Abner a vécu une semaine d’enfer

Ayant connu ses premières capes avec le Brésil durant la trêve, Abner Vinicius a prolongé l’état de grâce contre Le Havre. Le latéral a inscrit son premier but avec l’OL.

C’est ce qui s’appelle être sur un petit nuage. Il a beau avoir manqué ses deux premières passes, avoir été pris dans son dos pour lancer son match, sa bonne passe actuelle lui a permis de redresser la barre et de s’offrir un beau dimanche. Titularisé à gauche de la défense, Abner poursuit son début de saison rêvé avec l’OL, qu’il a rejoint durant l’été. Profitant des méformes physiques de Nicolas Tagliafico, le Brésilien engrange du temps et a inscrit son premier but sous les couleurs lyonnaises face au Havre (0-4).

Une frappe qui a débloqué le tableau d’affichage et mis l’OL sur de bons rails à la demi-heure de jeu. "J’ai marqué, c’était important pour moi, mais à l’arrivée, le résultat compte plus que la performance individuelle, a-t-il déclaré à nos confrères dimanche. Je me sens très à l’aise depuis le premier jour, en dehors comme sur le terrain. Ici, je suis arrivé avec une mentalité différente. Le club me gère différemment aussi. Je suis dans un état d’esprit qui doit me permettre d’être performant."

"Le moment le plus fort de ma carrière"

Critiqué par les supporters du Betis lors de son départ, Abner tord le cou aux rumeurs pour le moment. Il y a clairement des manques dans son jeu, mais le latéral est bien moins un boulet que ce qu’il pouvait se dire en Andalousie. D’ailleurs, ce fut la stupeur dans le sud de l’Espagne au moment de l’annonce de la sélection du Brésil et de la première convocation de l’ancien joueur de Verdiblancos. Pour son premier rassemblement, Abner a connu deux titularisations et deux matchs en quasi-totalité.

Deux semaines plus que parfaites, en somme. "Le meilleur moment d’une carrière, c’est toujours le prochain, mais oui, on peut considérer que je viens de vivre le plus fort. Être en Seleçao, c’est être parmi les meilleurs. C’est quelque chose de représenter son pays, et ça s’est très bien passé. En plus, toute ma famille était au stade (face au Pérou, 4-0)." À lui de confirmer avec l’OL. Comme l’a dit Malick Fofana, "les performances en club te rendent sélectionnable".