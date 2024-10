L’OL féminin muet, une première depuis décembre 2022

Après avoir dominé ses premiers matchs, l’OL féminin est tombé sur un os dimanche contre le Paris FC. Pour la première fois depuis décembre 2022, les Lyonnaises n’ont pas marqué dans un match de championnat.

Plus que face à Wolfsburg, les joueuses de l’OL féminin étaient avant tout attendues contre le Paris FC dimanche. Un premier vrai test contre la formation francilienne, même si cette dernière avait déjà laissé des points en route. Cette confrontation n’a pas franchement été concluante avec un triste nul (0-0) au stade Charléty. La série de victoires de l’OL a pris fin, en même temps que les Lyonnaises laissaient le fauteuil de leader au PSG, qu’elles retrouveront le 3 novembre au Parc OL. Face à une équipe du Paris FC bien regroupée, les coéquipières d’Eugénie Le Sommer se sont cassées les dents et n’ont pas trouvé la faille. L’efficacité offensive avait déjà été pointée du doigt lors des dernières sorties. Contre une formation bien plus forte, cela s’est payé cash.

À peine deux occasions franches

Malgré près de 15 tirs dans la partie, les Fenottes ne se sont créées que deux réelles occasions franches. Peu dangereuses, elles n’ont clairement pas mis les ingrédients qu’il fallait pour s’offrir un cinquième succès consécutif en championnat. Rester muet, ce n’est pas forcément dans les habitudes lyonnaises. Ce nul vierge de tout but est le premier depuis décembre 2022 pour l’OL et une défaite à la maison contre le PSG. Cela faisait 39 matchs de suite que les Lyonnaises marquaient au moins un but en championnat.