Le Havre - OL (0-4) : Omari peut "enfin s’affranchir de son statut"

Dernière recrue à ne pas avoir joué avec l’OL, Warmed Omari a profité du score fleuve contre Le Havre pour faire ses débuts. Une petite dizaine de minutes afin de lancer son aventure lyonnaise.

Depuis le début de la saison, il était peut-être l’un des seuls à accueillir les trêves internationales avec une vraie excitation. Cantonné au banc de touche depuis son arrivée à l’OL le 31 août, Warmed Omari a pu profiter des rassemblements avec les Comores pour prendre du rythme et gagner du temps de jeu. Avec l’absence de Duje Caleta-Car dimanche contre Le Havre, la question était forcément de savoir si le défenseur allait faire ses débuts avec l’OL.

Certains se demandaient s’il allait débuter comme titulaire, mais Pierre Sage avait plutôt été assez direct sur ce point. "J'attends de lui qu'il redevienne celui qu'il était en équipe de France Espoirs. On l'a fait venir avec cette idée et cet objectif-là, avait-il indiqué vendredi en conférence de presse. Sa dernière saison était difficile, mais il compte 75 matchs de Ligue 1 tout de même, donc il a le niveau. C'est une problématique de confiance à l'instant T."

Sage : "On a gagné un joueur en plus"

Sans surprise, Pierre Sage a préféré miser sur un duo d’expérience avec Clinton Mata et Moussa Niakhaté au coup d’envoi du match Le Havre - OL (0-4). Néanmoins, les évènements positifs de la rencontre ont permis au coach de faire tourner dans le dernier quart d’heure. La fameuse occasion pour Warmed Omari est donc arrivée avec une entrée à la 83e minute en lieu et place de Corentin Tolisso.

Dix minutes de jeu dans une fin de match sans réel enjeu, mais qui vont permettre à l’ancien Rennais de faire partie de la rotation défensive même si les minutes risquent d’être difficiles à gagner. "C’était important de pouvoir l’affranchir de ce statut, on a gagné un joueur de plus", a noté Pierre Sage après la rencontre. À Omari, devenu le 595e joueur lyonnais de l'histoire, de prouver désormais à l’entraînement qu’il peut mériter un peu plus que dix minutes et des planètes alignées pour du temps de jeu.