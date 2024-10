Lacazette ne veut "pas s’enflammer" après Le Havre - OL (0-4)

Buteur pour la première fois de la saison en Ligue 1, Alexandre Lacazette savoure le retour en forme de l’OL. Néanmoins, l’attaquant assure que le chemin est encore long.

Ce fut presque une libération et tous ses coéquipiers sont venus vers lui pour le fêter. Muet depuis sept journées, Alexandre Lacazette a dû attendre le déplacement au Havre dimanche pour enfin débloquer son compteur but en Ligue 1 avec l’OL. Il n’avait jamais connu pareille disette pour commencer un championnat, que ce soit avec son club formateur ou avec Arsenal.

Au terme d’une action collective qui a poussé Pierre Sage à un "wahou", le capitaine lyonnais a profité d’une offrande de Rayan Cherki pour assommer Le Havre et s’enlever un poids qui commençait à être lourd pour un attaquant de sa trempe. "Je l’attendais. Je ne me faisais pas plus de soucis que ça parce que je savais que j’allais marquer, a-t-il avoué après la victoire 4-0 en Normandie. J’avais les occasions, c’est simplement moi qui manquais d’efficacité contrairement à des périodes où je n’avais pas d’occasions et je finissais les matchs sans rien. J’ai travaillé pendant la trêve avec les gardiens donc ça a payé, je suis content."

"Ça donne de l'envie de continuer comme ça"

Des sourires, il y en avait sur tous les visages lyonnais après cette troisième victoire de suite en Ligue 1. Ayant fait preuve de maîtrise, les joueurs de Pierre Sage continuent leur petit bonhomme de chemin sur la voie de la rédemption. Malgré un début de saison raté avec seulement quatre points en cinq matchs, l’OL n’est plus qu’à une unité de la Ligue des champions. Toutefois, l’heure est à garder les pieds sur terre et Alexandre Lacazette a choisi d’opter pour la posture du garde-fou du vestiaire. "On enchaîne les bonnes prestations et les victoires. Je crois que ça fait deux matchs de suite qu’on n’encaisse pas de but, c’est super, mais il ne faut pas s’enflammer, on est encore loin des objectifs, on n'est qu’en octobre, mais ça donne de l’envie de continuer comme ça."

Avec Besiktas et Auxerre cette semaine au programme, l’appétit lyonnais pourrait être encore rassasié.