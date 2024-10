Le Havre - OL (0-4) : "Enfin", le soulagement de Lacazette

Buteur pour la première fois en Ligue 1 ce dimanche au Havre (0-4), Alexandre Lacazette a mis fin à une longue disette. Une bouffée d'oxygène pour l'attaquant de l'OL.

Et à la 71e minute de la confrontation entre Le Havre et l'OL (0-4), ce fut la délivrance. Pour les Rhodaniens tout d'abord, puisqu'ils menaient à présent 3 à 0 face aux Havrais, et pouvaient filer tranquillement vers la victoire. Mais aussi, et peut-être surtout, pour Alexandre Lacazette. Le capitaine lyonnais, servi sur un plateau par Rayan Cherki, trouvait la faille pour la première fois en Ligue 1 après une disette longue de six rencontres, soit depuis la réception de Strasbourg en mai dernier lors de la saison 2023-2024 (2-1).

Voilà qui méritait bien un "Enfin !", lancé sur ses réseaux sociaux. Pour lui, c'est forcément une bonne nouvelle, 17 jours après son doublé en Ligue Europa face à Glasgow (1-4). Le début d'une série comme cet intarissable buteur peut en avoir ? Si tel est le cas, son équipe peut avoir le sourire.

"C'était une partie difficile pour moi"

Après cinq succès de rang toutes compétitions confondues, l'OL avait donc de quoi faire la fête en Normandie pour conclure son week-end. "C'est une victoire importante, on sortait d'une bonne série. On voulait gagner après la trêve et on l'a fait avec une bonne prestation, a réagi l'avant-centre au micro de DAZN. Le but ? Il fait du bien. Cela fait plaisir de marquer en Ligue 1 [...] Cette saison, j'ai eu des occasions, mais j'ai beaucoup raté. C'était une partie difficile pour moi dos au jeu face aux défenseurs havrais." Effectivement, Lacazette n'était pas forcément en réussite avant sa réalisation, mais après une période de silence, son instinct s'est réveillé, au meilleur moment pour l'Olympique lyonnais.