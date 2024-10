Regrettant le trou d’air de l’OL avant et après la pause, Pierre Sage ne boudait pas son plaisir dimanche. Contre Le Havre, les Lyonnais ont encore affiché un visage séduisant (0-4).

Il n’est pas du genre à faire semblant. Que ce soit quand ça ne va pas ou tout l’inverse. Dimanche après-midi, Pierre Sage a encore montré toute sa palette dans l’analyse à chaud du succès de l’OL sur la pelouse du Havre (0-4). Avec quatre buts inscrits et aucun encaissé, l’entraîneur lyonnais aurait pu se gargariser de ce troisième succès de suite en Ligue 1. Toutefois, ce n’est pas le point de retard désormais sur la Ligue des champions qui lui a fait oublier le bon et le moins bon en Normandie. Soulignant le beau visage de ses joueurs, il n’a pas manqué de rappeler ce qui pouvait les guetter avec cette spirale positive : une forme de nonchalance, d’un jeu un peu trop facile.

C’est certainement le message qui avait été martelé à la pause au Stade Océane et presque celui qui marque suite aux 90 minutes, preuve que le curseur de l’exigence a monté d’un cran. "Il y a une période où j'ai trouvé qu'on était tombés dans la facilité, entre la fin de la première mi-temps et le début de la deuxième. Je suis content de la prestation collective, un peu insatisfait de cette petite période."

"Quand on gagne cinq fois, il faut battre aussi Besiktas"

Il y a encore quelques matchs, on se demandait comment l’OL pouvait réussir à gagner un match sans se faire peur. Aujourd’hui, Pierre Sage souhaite voir la même intensité sur 90 minutes. Un cap a été passé, même s’il demandera confirmation contre des adversaires d’un autre calibre. Toutefois, regarder l’OL est de nouveau devenu une partie de plaisir et pas uniquement à cause des scénarios irrationnels des derniers mois. Les Lyonnais jouent plutôt bien et certaines séquences donnent enfin le sourire. Ce n’est pas la patte Pierre Sage selon ses dires, mais il y a enfin une animation qui se met en place.

Que ce soit en attaque rapide comme sur le but du break de Malick Fofana ou ce troisième but venant d’un long dégagement de Lucas Perri et qui a donné lieu à une combinaison à quatre, pour le plus grand plaisir du coach. "L’action qui précède le but est magnifique. Je vous l’avoue, j’essaie de rester froid habituellement, mais là, j’ai dû lancer un petit waouh !" Peut-on lui en vouloir après ces derniers mois de dur labeur ? Non, même s’il faut confirmer sur la longueur et dès jeudi, contre Besiktas. "Quand on gagne cinq fois d’affilée, ça veut dire qu’il faut aussi battre Besiktas jeudi". L’ordre de mission est passé, aux coéquipiers d’Alexandre Lacazette de l’accepter.