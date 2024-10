Plus de trois ans après un éclatant succès à Saint-Etienne (0-5), l'OL a à nouveau enregistré une très large victoire à l'extérieur ce dimanche au Havre (0-4).

C'est une performance et un résultat que les suiveurs et les supporters de l'OL attendaient depuis très longtemps. Quinze jours après un succès maîtrisé contre Nantes (2-0), les hommes de Pierre Sage ont récidivé ce dimanche, et même fait encore mieux au Havre (0-4). Une partition pratiquement parfaite de A à Z, et qui élève encore un peu plus la confiance de ce groupe qui vient de gagner pour la cinquième fois de suite toutes compétitions confondues.

3 ans et 10 mois presque jour pour jour

Signe que cette victoire n'est pas à banaliser en l'état, il faut remonter plus de trois ans en arrière pour voir l'Olympique lyonnais l'emporter avec un écart au moins aussi large à l'extérieur, comme l'indique le spécialiste Opta. C'était lors d'un inoubliable derby contre Saint-Etienne remporté 5 à 0 le 24 janvier 2021.

Tout va très vite dans le football, mais savoir infliger ce genre de défaite à des adversaires traversant une mauvaise passe et aussi la marque d'une grande équipe. Les coéquipiers d'Alexandre Lacazette n'en sont pas encore tout à fait là, mais depuis plusieurs semaines maintenant, de nets progrès sont observés. A eux à présent de poursuivre cette dynamique avec l'ambition finalement pas si folle de voir la Ligue des champions à l'issue de la saison si tel est le cas.