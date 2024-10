OL, Sage, Tolisso, Besiktas... votre avis nous intéresse

Au lendemain de la victoire de l’OL contre Le Havre, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" est de retour à partir de 19h. Entre la cinquième victoire consécutive, les belles performances individuelles et le calendrier à venir, nombreux sont les sujets ce lundi.

La trêve internationale est passée par loin, mais l'équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" ne dérogera pas à la bonne habitude qu'elle a prise ces dernières semaines : parler d'une victoire de l'OL. À partir de 19h, le succès lyonnais au Havre (0-4) sera décortiqué par nos consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale. Il y a forcément des choses positives à dire sur cette prestation collective aboutie, mais l'occasion est de vous demander quel a été votre top et votre flop du côté de l'OL malgré cette large victoire ?

Dans la deuxième partie de l'émission, un gros plan sera notamment fait sur Rayan Cherki et Corentin Tolisso. Comment expliquez-vous ces belles passes individuelles ? Est-ce le collectif qui les sublime ou au contraire, des individualités enfin au niveau et qui donnent enfin de l'allant à un collectif ?

Enfin, dans la dernière partie, l'équipe de TKYDG se projettera sur la semaine à venir avec deux matchs au programme : Besiktas et Auxerre. Six points comme mission avant les rendez-vous contre Lille, Hoffenheim et Saint-Étienne ?

