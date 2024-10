Digard après Le Havre - OL (0-4) : "Si on leur laisse de l’espace, on est puni"

Quand l’OL poursuit sa belle série, Le Havre continue de couler avec un 5e revers de suite. Didier Digard avouait toutefois la supériorité lyonnaise avec une attaque de feu.

Cela faisait trois ans que l’OL ne s’était montré aussi prolifique face au but adverse loin de ses bases. Dimanche, la formation lyonnaise a soigné son goal-average avec une belle victoire sur la pelouse du Havre (0-4). Les joueurs de Pierre Sage étaient favoris avant le coup d’envoi, mais la trêve internationale aurait pu casser la dynamique et pousser les Normands à l’exploit. Il n’en a rien été et ce fut finalement un cinquième succès de suite pour l’OL toutes compétitions confondues, un cinquième revers pour Le Havre. "C'est une lourde défaite, donc c'est compliqué. Après, c'est surtout le contraste avec ce qu'on est capable de faire, ce que l'on fait par intermittence, c'est difficile, a regretté Didier Digard après le match. Il y a beaucoup de scénarios différents. Au début, je pense que la dynamique fait qu'on veut essentiellement être solide. Et puis, on prend un but et on n'inverse pas les choses, il faut attendre la mi-temps à chaque fois pour corriger et insuffler quelque chose."

"Les joueurs qui rentraient étaient des joueurs à 30M€"

Avec un seul but de retard à la pause, Le Havre avait encore ses chances. Revenus avec de meilleures intentions, les Ciel et Bleu ont profité d’une certaine facilité lyonnaise pour se porter vers l’avant. Ce fut finalement à l’effet contraire, car l’OL a pu en profiter à l’image de cette attaque rapide sur le but du break de Malick Fofana. Dans le dur, Didier Digard ne pouvait que reconnaitre la supériorité lyonnaise et notamment son arsenal offensif. "Cette équipe de l’OL a un pouvoir offensif qui fait que si vous lui laissez de l’espace, vous vous faites punir. On a été timorés en première, mais plus entreprenants en deuxième. Malheureusement, dès qu’on a voulu se porter vers l’avant, on a été punis. Même les joueurs qui rentraient, c'étaient des joueurs à 30 millions d’euros. C'est peut-être dur à accepter, mais il faut être réaliste."

Avec un Lacazette buteur et un Mikautadze décisif pour la première fois de la saison, l’OL a vécu un dimanche parfait.