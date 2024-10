OL Académie : les U19 féminines reprennent leur marche en avant

Tenues en échec le week-end dernier, les U19 féminines de l’OL ont retrouvé la route du succès dimanche à Meyzieu. Les jeunes Lyonnaises ont étrillé l’AAS Sarcelles (7-0).

Elles visaient très clairement le sans-faute dans cette première phase de la saison, mais elles ont été ralenties dans leur objectif par Dijon le week-end (2-2). Cela n’empêchait pas les U19 de l’OL de garder largement la tête de la poule B et d’être plus que jamais en course vers le quadruplé dans ce championnat national. Néanmoins, après ce premier accroc de la saison, les joueuses de Vincent Mendez avaient à cœur de reprendre leur marche en avant à domicile dimanche après-midi. Opposées à l’AAS Sarcelles, les Lyonnaises n’ont fait qu’une bouchée de leur adversaire avec un succès 7-0.

À la pause, le score était déjà de 4-0. Maelys Anne a ouvert le score (17e, 1-0) avant que Sabianna Jeunot Gurreri double la mise quelques minutes plus tard (25e, 2-0). Camille Marmillot et Petra Horvath ont ensuite creusé l'écart juste avant la pause. Les deux attaquantes ont signé un doublé en deuxième mi-temps (60e, 65e) avant que Kelya Figueira a inscrit le dernier but de la partie en fin de rencontre (80e, 7-0).