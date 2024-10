Avant d’affronter l’OL, Besiktas continue son sans-faute en Turquie

Dos au mur en Ligue Europa, Besiktas est à son avantage dans le championnat turc. N’ayant toujours pas perdu, les coéquipiers de Ciro Immobile viennent de signer un sixième succès en huit matchs avant d’affronter l’OL.

Il y a le Besiktas en Ligue Europa et le Besiktas en Super Lïg et ça n’a rien à avoir. Jeudi, les Turcs débarquent à Décines avec la volonté de se relancer en Ligue Europa. Et surtout de ne pas dire adieu à une place en barrages après seulement trois matchs. Battu par l’Ajax (4-0) puis par l’Eintracht Francfort à la maison (1-3), le club stambouliote est déjà dos au mur au moment de se présenter face à l’OL et ne peut se permettre une nouvelle contreperformance. Cependant, ce visage inquiétant en Europe ne l’est pas en championnat. Deuxième, Besiktas n’a toujours pas perdu cette saison. Dimanche, pendant que les Lyonnais allaient s’imposer au Havre (0-4), les coéquipiers de Ciro Immobile prenaient le meilleur sur Konyaspor (2-0) grâce notamment à un penalty de l’attaquant italien.

Un derby contre Galatasaray dans une semaine

Avec six victoires en huit matchs, Besiktas est bien lancé dans sa course au titre. Seulement, les deux nuls concédés ont permis à Galatasaray de prendre cinq points d’avance. Entre les deux ennemis jurés, la bataille est au rendez-vous et sera encore plus intense dans une semaine. Lundi prochain se tient en effet le derby entre les deux formations. Un rendez-vous capital qui peut pousser Giovanni van Bronckhorst et ses joueurs à faire un peu l’impasse sur le match contre l’OL ? Une équipe remaniée n’est pas à exclure côté turc…