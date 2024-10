Pierre Sage a récolté 59 points avec l’OL en Ligue 1

Vainqueur de son 19e match avec l’OL contre Le Havre (0-4), Pierre Sage poursuit son aventure enchantée avec l’OL. Avec 59 points pris en 30 matchs coachés, il se place derrière Gérard Houllier et Alain Perrin.

Il aurait pu être pris par l’euphorie d’une belle victoire (0-4) et d’un festival offensif sur la pelouse du stade Océane. C’est finalement mal connaitre Pierre Sage qui a tout de suite mis en avant la période un peu plus compliquée de ses joueurs. La faute, surtout, à un certain laxisme et à un manque de concentration. Alors oui, l’entraîneur lyonnais n’a pas manqué de féliciter ses hommes, à l’image de ce troisième but collectif. Mais ce n’est pas le genre à occulter le moins bien et il le montre depuis sa prise de poste il y a un onze mois. Depuis, l’OL a parcouru du chemin, s’est sauvé, a accroché une place européenne, disputé une finale de Coupe de France et revient dans la course aux places d’honneur en cette saison 2024-2025.

Près de deux points de moyenne en Ligue 1

S’il ne veut pas entendre parler d’une patte Sage, le natif de Lons-le-Saunier n’est pas étranger à ce renouveau. Dimanche contre Le Havre, Pierre Sage dirigeait son 30e match sur un banc de Ligue 1. L’échantillon est encore faible, toutefois, le voir atteindre la barre de 59 points (1,97 point de moyenne) après avoir repris une formation que l’on disait malade met en lumière le travail réalisé depuis presque un an. Il est le troisième entraîneur lyonnais à afficher un tel total pour sa 30e. Seuls Gérard Houllier (68 points) et Alain Perrin (64) ont fait mieux que l’actuel coach. Et on ne peut pas dire qu’ils avaient les mêmes effectifs et vivaient la même période…