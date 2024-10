OL : timide et discret, Malick Fofana se livre un peu sur lui-même

Il prend de plus en plus la lumière. Avec en point d'orgue sa sélection avec la Belgique, Malick Fofana ne peut plus se cacher. Vendredi, il a été invité à se livrer un peu plus sur lui-même.

C'est le revers des belles prestations réalisées depuis le début de la saison. Malick Fofana, 19 ans seulement, fait beaucoup plus parler à l'OL et même au-delà, dix mois après son arrivée en France. Profil ayant très tôt émergé en Belgique, il est petit à petit en train de s'affirmer dans le Rhône. Forcément, cela engendre une plus grande médiatisation.

Mais pour ce garçon timide et très discret, voilà un exercice particulièrement difficile. D'une voix calme, monotone et sans jamais se lancer dans de trop longues réponses, il s'est confié aux journalistes, de quoi en apprendre un peu plus sur le néo-international belge.

Ses axes de travail et sa progression

"Je pense à l’équipe et je dois toujours faire le meilleur choix pour moi et le groupe. Parfois, je sais que je devrais y aller plus pour moi-même, mais je suis sûr que ça va arriver, il faut que je continue à travailler."

"Je deviens plus décisif, les statistiques commencent à venir et c’est ce qui fait la différence par rapport à la saison dernière. Quand je commence un match, j’essaye d’être directement dedans maintenant, je sais que je peux faire mal. J'ai conscience qu’avec mes qualités, je peux faire plus et parfois, je ne les utilise pas assez. On me le dit souvent, même à l’entraînement. Je dois commencer à être conscient de mes qualités."

Sa faculté à alterner pied droit - pied gauche

"Même moi, je ne sais pas si je suis gaucher ou droitier (sourires). Je tire plus du pied gauche, mais quand je dois dribbler, j'utilise davantage le droit. C’est un mélange des deux, et il n’y a pas beaucoup de joueurs avec les deux pieds, donc je profite de cette force. Même un penalty, je tire avec les deux à l’entraînement, mais on va dire pied droit si ça arrive en match." En revanche, pas d'hésitation, son poste préfère et à "gauche, car c’est de ce côté que j’ai commencé."

Sa place dans le 11 et la concurrence

"Je veux toujours être titulaire, mais le plus important est d’être décisif. Tout le monde travaille, la concurrence est là donc c’est dur, mais je continue de travailler pour avoir ma chance et surtout la saisir."