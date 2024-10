OL académie : troisième victoire de suite pour les U19

Menés notamment par leur homme en forme, Benlahlou, les U19 de l'OL ont signé un troisième succès de rang en championnat. Un match convaincant face au Paris FC (4-1).

Avec deux victoires de suite, les U19 de l'OL semblaient enfin lancés, après un début de saison pas loin d'être catastrophique. Mais encore fallait-il le confirmer ce samedi contre le Paris FC. Devant leur public, les protégés de Jordan Gonzalez ont bien rempli l'objectif malgré une entame à l'envers.

Après cinq minutes, les Parisiens prenaient les devants sur une superbe frappe lointaine de leur attaquant et capitaine (0-1). Malgré une possession en leur faveur, les Lyonnais avançaient difficilement dans le camp adverse. Alors c'est l'homme en forme, Benlahlou, qui est sorti de sa boîte pour égaliser sur une tentative de loin lui aussi (1-1, 16e). Le milieu offensif et ses coéquipiers prenaient petit à petit le dessus, à l'image des possibilités pour Himbert (24e) et Lurika (35e) pour passer devant.

Le triplé pour Benlahlou

C'est finalement Benlahlou, intenable, qui a doublé la mise au meilleur moment, juste avant la pause, après un bon centre de Kango (2-1, 44e). De quoi entamer la deuxième période en confiance pour les Rhodaniens. Et le penalty obtenu par Meyo dès le retour des vestiaires, transformé par Benlahlou pour le triplé (3-1, 49e), n'a fait qu'accentuer cette impression. Les Gones creusaient même l'écart par Meyo, cinq minutes plus tard (4-1, 54e), se donnant encore un peu plus d'air.

Le score aurait pu évoluer des deux côtés, avec des actions, plus franches tout de même chez les coéquipiers de Llahona, pour les deux formations. Mais le tableau d'affichage n'a finalement pas bougé jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre

L'OL provisoirement 6e

Le troisième succès de rang de l'OL lui permet de grimper provisoirement au sixième rang, en attendant la suite de la neuvième journée qui aura lieu dimanche. Avec treize points, les Lyonnais restent à une bonne distance de Sochaux, premier, mais affichent un bilan à l'équilibre (quatre victoires, quatre défaites et un nul). A eux de le faire basculer dans le positif dans quinze jours à Strasbourg (3 novembre)

Le 11 de l'OL U19 : Llahona - Kango, Sener, Thyvent, Dutot - Berbar, Senouci - Himbert, Benlahlou, Meyo - Lurika