France U17 et U16 : quatre joueurs de l'OL retenus

Logo de la Fédération Française de football (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Fin octobre, début novembre, les équipes de France U17 et 16 seront rassemblées. Quatre Lyonnais y prendront part.

A défaut d'avoir des représentants chez les A, l'OL place encore quelques joueurs dans les équipes de France jeunes. En Espoirs, chez les U20 ou encore chez les U17 et U16, ils sont entre un et trois à rejoindre régulièrement les rangs de ces formations nationales.

Ce sera par exemple le cas fin octobre et début novembre pour quatre footballeurs lyonnais. Commençons par Rémi Himbert, attaquant des U17. Le Rhodanien a été appelé par Lionel Rouxel, quatre jours seulement après la fin du dernier stage. Déjà convoqué contre le Pays de Galles (3-1) et le Portugal (0-2), il avait participé aux deux rencontres. Toujours présent dans cette sélection, il a logiquement été retenu pour l'échéance à venir qui s'annonce importante.

Axel Barreau blessé et absent

Les Bleuets défieront Gibraltar, Chypre et la Slovaquie, les 29 octobre, 1er et 4 novembre dans le cadre du premier tour des qualifications l'Euro 2025. Il faudra finir à l'une des deux premières places afin de poursuivre la route dans ces éliminatoires. En revanche, pas d'Axel Barreau. Le gardien se serait blessé au poignet avec les U17 français lors du tournoi au Portugal cette semaine, selon les précisions de Borgia_OL, bien au fait concernant l'académie lyonnaise. Il est remplacé par Yanel Zézé.

Chez les U16, une compétition amicale est au programme dans le Val-de-Marne. Au menu pour les trois Rhodaniens sélectionnés (Kenan Doganay, Kylian Negri et Adil Hamdani), des confrontations face à la Suisse (29/10), le Japon (31/10) et l'Italie (2/11). Les trois garçons avaient déjà vécu un stage semblable, avec un tournoi en Espagne, entre fin septembre et début octobre.

Absents avec les U17 et U19 de l'OL

Précisons que cela les empêchera d'évoluer avec l'OL, et notamment les U17 et U19, lors du week-end du 2 et 3 novembre. Deux jours durant lesquels les jeunes Lyonnais seront sollicités avec l'académie dans leur championnat respectif.