OL : Warmed Omari toujours en attente

S'il est titulaire avec sa sélection des Comores, Warmed Omari n'a pas joué avec l'OL. Avec la suspension de Duje Caleta-Car au Havre, le défenseur entre à nouveau dans l'équation.

La blessure de Clinton Mata combinée à la suspension de Duje Caleta-Car aurait pu rebattre les cartes pour Warmed Omari. Néanmoins, l'Angolais a pu profiter de la trêve internationale pour se remettre sur pied, et il postule largement pour une place dans le 11 dimanche au Havre (15 heures). Maintenant, sera-t-il suffisamment apte pour être titulaire contre les Normands ?

Ce sera tout le sujet de la dernière séance des Lyonnais ce samedi avant de partir défier les Havrais. Si l'ancien footballeur du Club Bruges est apte, il n'y a a priori aucune raison qui pousserait Pierre Sage à ne pas l'aligner avec Moussa Niakhaté en défense centrale. Dans ce cas-là, l'ex-Rennais restera encore en attente, probablement sur le banc.

"Une problématique de confiance du moment"

Arrivé cet été en prêt avec option d'achat depuis la Bretagne, Omari se contente pour l'instant des entraînements et des rencontres de sa sélection comorienne. Les observateurs et supporters rhodaniens attendent encore de voir à l'œuvre celui qui est visiblement le quatrième dans la hiérarchie actuellement. "Il n'a toujours pas mis les pieds sur les terrains pour avoir du temps de jeu. Ça peut être une bonne occasion pour lui effectivement, a confié l'entraîneur de l'OL. Il lui manquait ma décision et une opportunité. La deuxième chose est présente aujourd'hui, on verra qu'elle sera mon choix dimanche."

Alternant entre présence (six) et absence (trois) dans le groupe, le joueur de 24 ans n'a pas encore lancé son aventure entre Rhône et Saône, ce que Sage expliquait vendredi. "J'attends de lui qu'il redevienne celui qu'il était en équipe de France Espoirs. On l'a fait venir avec cette idée et cet objectif-là, a-t-il indiqué. Sa dernière saison était difficile, mais il compte 75 matchs de Ligue 1 tout de même, donc il a le niveau. C'est une problématique de confiance à l'instant T." Reste à savoir si son heure viendra à un moment ou à un autre de la saison.