OL féminin : pas de pépins physiques après Wolfsburg

A la veille d'affronter le Paris FC en championnat, Joe Montemmuro a fait un point sur l'état de forme de son groupe. Après Wolfsburg jeudi, aucune nouvelle blessure n'a été signalée.

Moins de deux jours après la victoire contre Wolfsburg en Ligue des champions (2-0), les Fenottes continuent à se préparer à un déplacement périlleux du côté du Paris FC dimanche à 15 heures. Troisième force du pays derrière l'Olympique lyonnais et le PSG, le PFC constituera un autre test musclé pour les joueuses de l'OL féminin.

Bonne nouvelle dans ce calendrier ardu, les Rhodaniennes pourront a priori sur toutes les footballeuses ayant fait le voyage en Allemagne. C'est ce qu'a annoncé Joe Montemurro ce samedi matin. "Tout le monde est prêt et en forme. Évidemment, il y a un peu de fatigue, mais l'équipe a une bonne résilience, ce qui est une bonne chose car dans le football d'aujourd'hui, il faut pouvoir enchaîner des rencontres qui se succèdent rapidement", a expliqué l'entraîneur australien à deux médias, dont Olympique-et-Lyonnais. Le staff a de toute manière mis l'accent sur la récupération entre les deux affiches.

Quatre blessées actuellement

Néanmoins, le groupe ne sera pas au complet pour autant. A l'infirmerie, on retrouve du beau monde, dont Laura Benkarth, qui doit subir une intervention chirurgicale à un doigt, Selma Bacha, qui a repris la course, Inès Benyahia (commotion cérébrale) et Amel Majri. Des absences, mais tout de même un effectif qui reste qualitatif au moment de défier les Franciliennes. Ensuite, place à la trêve pour les nombreuses internationales retenues, ou à un repos bien mérité pour les autres.