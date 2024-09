OL : Inès Benyahia victime d’une commotion cérébrale

Absente depuis le stage à Tignes, Inès Benyahia est encore loin d’un retour sur les terrains. Victime d’une commotion cérébrale, la milieu de l’OL suit actuellement un protocole et Joe Montemurro ne veut prendre aucun risque.

Avec les absences d’Ada Hegerberg, Wendie Renard ou encore Amel Majri, son cas était passé sous silence. S’il avait fait parler au moment du départ pour le stage à Tignes avec la rumeur d’un possible départ, le forfait d’Inès Benyahia pour les matchs de préparation et contre Fleury était resté sous les radars. Pourtant, la cause est loin d’être anodine. Interrogé ce jeudi sur les raisons de l’absence de la jeune milieu à l’entraînement depuis maintenant un mois, Joe Montemurro a donné des nouvelles de Benyahia. Elles ne sont pas forcément bonnes. "Inès a malheureusement subi une commotion au moment du stage à Tignes. De mon point de vue personnel, c’est quelque chose qui prend du temps et qui doit prendre du temps pour que tout soit ok de son côté. Mais elle reçoit les meilleurs soins et nous prenons soin d’elle. Elle est extraordinaire dans ce processus et fait les choses bien, car c’est quelque chose de très important."

Un protocole souvent lourd et long

Élue meilleure jeune joueuse du championnat la saison dernière lors de son prêt au Havre, Inès Benyahia espérait pouvoir surfer sur cette bonne dynamique et sur un changement de coach pour faire un peu plus son trou à l’OL. Peine perdue, même si aujourd’hui, l’essentiel est ailleurs. La santé passe avant tout, et le protocole de retour peut parfois être long. Mais il faut bien passer par là pour être totalement remise. Et c’est peut-être là le plus important pour Benyahia et pour l’OL.