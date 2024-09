En difficulté en championnat avec seulement quatre points, l’OL compte sur l’Europe pour se relancer. Alexandre Lacazette estime d’ailleurs que le spectre du début de saison dernière n’a pas lieu d’être.

En plus de lancer une campagne européenne de la meilleure des façons, les joueurs de l’OL ont quelque chose à se faire pardonner. Quatre jours après le revers contre l’OM en supériorité numérique, les Lyonnais retrouvent déjà leur public. Un enchaînement qui permet de ne pas trop ressasser et donc de se racheter tout de suite. Encore faut-il gagner contre l’Olympiakos… Un autre résultat qu’une victoire serait un coup dur et plongerait un peu plus dans la crise la formation lyonnaise. De quoi faire renaitre les fantômes du passé ?

Avec seulement quatre points en cinq journées de Ligue 1, l’OL n’a clairement pas attaqué la saison par le bon bout. Pourtant, Alexandre Lacazette ne veut pas y voir un copié-collé de la saison dernière. "Je vous trouve durs de comparer les deux quand même. Cette saison, on joue un peu plus au ballon, on peut voir une équipe un peu plus solide. On est plus proche de gagner cette saison que l'année dernière."

"On se demandait comment on allait marquer un but"

Après cinq journées, ils y sont parvenus déjà une fois contre Strasbourg. La saison dernière, il avait fallu attendre presque la mi-novembre et une 12e journée pour que la case des victoires ne reste plus vide. En retrouvant une efficacité offensive, le capitaine de l’OL estime que les jours seront meilleurs entre Rhône et Saône. Tout l’inverse de la saison dernière, que ce soit sous Laurent Blanc ou Fabio Grosso. "À chaque match l'année dernière, avant même de penser à gagner, on se demandait comment on allait réussir à marquer un but. C'est pour ça qu'il me semble difficile de comparer les deux débuts de saison."

L’Olympiakos ce jeudi doit servir de Doliprane avant d’embrayer sur le championnat à Toulouse dimanche et de faire taire les critiques.