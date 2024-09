Privé d’Europe depuis trois ans, Alexandre Lacazette retrouve l’un de ses terrains de jeu favoris ce jeudi soir (21h). Muet depuis le début de la saison, le capitaine de l’OL est le symbole d’une attaque qui se cherche encore.

On lui a assez reproché son manque d’impact médiatique pour faire la fine bouche au moment de décrire la prestation d’Alexandre Lacazette à la veille d’OL - Olympiakos mercredi en milieu d’après-midi. Son statut de capitaine oblige, l’attaquant a dû se plier à cet exercice dont il est loin de raffoler. Et pourtant, de nombreux enseignements ont pu être tirés. Lacazette a apporté son soutien à Pierre Sage, a eu des mots importants pour les joueurs en manque de temps et n’a pas fait semblant au moment de parler de son début de saison. Il est loin d’être à la hauteur des attentes et il ne s’en cache pas.

Il peut faire mieux et il doit faire mieux pour aider l’OL à retrouver le sens de la marche après un début de saison compliqué. "Je suis en manque de réussite devant le but, d'efficacité, c'est clair. Mais j'ai eu le même manque d'efficacité l'année dernière et j'avais coupé pendant très longtemps. Je ne cherche pas d'excuses sur le fait que j'ai participé aux Jeux. C'est juste un manque d'efficacité. Il suffit d'un but." Même s’il n’aime pas tirer la couverture sur lui, à l’image de cette course au podium des meilleurs buteurs de Ligue Europa, Alexandre Lacazette est conscient que le visage lyonnais est bien différent s’il trouve le chemin des filets ou non. C’est le cas depuis deux saisons avec son retour et ce sera encore le cas durant cette campagne. Malheureusement, serait-on capable de dire.

Un problème d'efficacité, pas de système

Dans une compétition qu’il affectionne particulièrement et dont il n’a plus senti l’odeur depuis trois saisons, Alexandre Lacazette a "une grande excitation" au moment d’accueillir l’Olympiakos. Ayant à cœur "de retrouver l’Europe avec une victoire devant nos supporters", l’ancien international français est conscient que la réussite de son équipe passera par une efficacité offensive. Que ce soit par lui, par Georges Mikautadze ou tous les autres éléments présents sur le front de l’attaque. C’est avant tout ce qui a défaut à l’OL dimanche soir contre l’OM, plus qu’une question de système. Sur ce point, Pierre Sage et Alexandre Lacazette ont été raccords dans leurs propos. "On doit simplement être plus tranchants, plus tueurs. Je ne pense pas que ce soit un problème de joueurs ou de formation de la part du coach. C'est à nous d'être meilleurs pour que l'équipe gagne", a avancé le capitaine, suivi par son coach quelques minutes auparavant. "Notre effectif est construit pour qu’on évolue avec des ailiers, c’est vrai. On laisse beaucoup de joueurs de qualité sur le banc. Malgré tout, avec le 3-5-2, on a eu beaucoup de situations."

À eux deux, Lacazette et Mikautadze ont tiré 22 fois au but depuis le début de la saison. Résultat des comptes ? Aucun but et deux penaltys ratés. Ils ne sont pas les seuls fautifs, mais une équipe a toujours plus de facilité quand son et ses buteur(s) règlent la mire. Là aussi, un faux débat pour Pierre Sage. "Ils marqueront. Le plus tôt possible sera le mieux pour l’équipe, mais le plus important reste le résultat et il appartient à l’équipe. Il ne repose pas sur un seul joueur, mais on a confiance en eux."

Le retour en grâce de Cherki ?

L’expérience d’une association entre les deux Gones ne devrait pas être reconduit contre l’Olympiakos ce jeudi soir. Même si l’OL a l’ambition de bien lancer sa campagne, la Ligue Europa peut être un moyen de revenir à un système plus classique pour Pierre Sage avec une défense à quatre. L’entraîneur a jugé cette option comme "possible" avec donc une place un peu plus grande faite aux ailiers et ainsi plus de poids offensif ? Comme toujours, Sage est à la recherche d’un certain équilibre et avec son 3-5-2, il assure en avoir trouvé un.

Cela ne devrait pas l’empêcher d’innover ou plutôt de "faire un retour à des choses qu’on a déjà faites" et à ce petit jeu, Rayan Cherki pourrait être l’un des grands gagnants. Il pourrait passer en l’espace de quatre jours de joueur écarté du groupe à titulaire en passant par une prolongation de contrat, une entrée en jeu et un but contre l’OM. Comme quoi tout va très vite dans le foot. "Lacazette - Cherki ? C’est une vraie option dans l’axe et un sujet de réflexion parce que c’est une association qui marche." Une partie de la réponse à l’interrogation offensive se trouve-t-elle ici ? Réponse ce jeudi à partir de 21h.