OL - Auxerre se jouera le dimanche 27 octobre à 15h

Alexandre Lacazette lors d’OL – Auxerre (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Trois jours après la réception de Besiktas, l’OL retrouvera le Parc OL en championnat. Les Lyonnais accueilleront Auxerre le dimanche 27 octobre à 15h (DAZN) pour la 9e journée de Ligue 1.

Avec la réception de l’OM dimanche dernier, l’OL a lancé un vrai marathon qui va durer un peu plus d’un mois, même si une trêve internationale va venir se greffer au programme. Mais entre le 22 septembre et le 10 novembre, la formation lyonnaise va quasiment enchaîner les semaines à trois matchs et ce n’est pas pour déplaire à Pierre Sage afin de faire tourner son groupe. Finalement, ce sont onze matchs qui vont se jouer avant la trêve de novembre. Un sacré programme pour les Lyonnais, même si ces derniers ne voient pas aussi loin pour le moment.

L'urgence du championnat

Ce jeudi, l’OL affronte l’Olympiakos pour la première journée de Ligue Europa au Parc OL. Le second rendez-vous européen à Décines se tiendra le 24 octobre avec la réception de Besiktas et un match qui sent la poudre. Trois jours après, l’OL sera de nouveau sur le pont avec un match de championnat au Grand Stade pour la 9e journée. Les coéquipiers d’Alexandre Lacazette accueilleront l’AJ Auxerre le dimanche 27 octobre à 15h. La rencontre sera diffusée sur DAZN.