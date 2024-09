Alexandre Lacazette (OL) face à Strasbourg (Photo by Cyril Lestage / Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Fortement touché par la défaite contre l'OM et son inefficacité, Alexandre Lacazette ne s'est pas cherché d'excuses avant OL - Olympiakos.

Comment vont les têtes trois jours après le revers contre Marseille (2-3) ?

Alexandre Lacazette : Le lendemain, c'était très difficile de se réveiller, on est nombreux à avoir eu une courte nuit. Maintenant, on sait aussi que ça fait partie du football.

En tant que capitaine, avez-vous pris la parole et si oui, quels ont été vos mots ?

Pour être honnête, le coach a pris la parole et l'a plutôt bien prise donc à ce niveau, je n'ai pas eu grand-chose à faire. Ce sera plus lors du match que j'aurai à discuter avec les joueurs.

"Je ne me cherche pas d'excuse, je suis en manque de réussite"

L'Olympiakos a gagné la dernière Ligue Europa Conférence. Cette venue quatre jours après l'OM tombe bien ?

On était plus que vexés, on était déçus de nous, moi le premier, on avait le sentiment d'avoir loupé quelque chose de grand. Il faut passer à autre chose et ce match est intéressant pour nous, c'est le retour de Lyon en Europe et on a envie de bien commencer devant notre public.

Avez-vous le sentiment d'avoir assez coupé après les JO 2024, notamment sur le plan mental ?

Oui, j'ai coupé, oui, je suis frais mentalement. Maintenant oui, je suis en manque de réussite devant le but, d'efficacité, c'est clair. Mais j'ai eu le même manque d'efficacité l'année dernière et j'avais coupé pendant très longtemps. Je ne cherche pas d'excuses sur le fait que j'ai participé aux Jeux. C'est juste un manque d'efficacité. Il suffit d'un but. Je ne pense pas que, cette saison, tous mes matches sont horribles. J'ai fait des matches pas mal même sans marquer. Je sais que mon manque d'efficacité ternit mes matches. Je préfère m'arrêter à ça et continuer à travailler plutôt que de me chercher des excuses.