Niakhaté apte à jouer pour OL - Olympiakos

Moussa Niakhaté (OL) (Photo by Cyril Lestage / Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Diminué contre l’OM, Moussa Niakhaté avait dû déclarer forfait. Bonne nouvelle, le défenseur sénégalais est disponible pour OL - Olympiakos, jeudi soir (21h).

Victime d’une alerte musculaire à la veille d’OL - OM, Moussa Niakhaté avait dû déclarer forfait pour l’Olympico dominical. Il avait été le seul absent pour un pépin physique puisque Saïd Benrahma avait fait les frais d’un choix de Pierre Sage. Si l’entraîneur lyonnais n’avait pas été bien bavard sur la blessure du Sénégalais après la rencontre, il devait être avant tout conscient que le forfait avait été une mesure de précaution.

Un groupe de 28 à la veille du match

Interrogé sur une possible absence de Niakhaté contre l’Olympiakos, Sage a répondu à la négative. "Non, Moussa est bien disponible pour ce jeudi." Sans surprise, il était bien présent à l’entraînement de veille de match ce mercredi après-midi. Une bonne nouvelle pour l'OL qui avait du faire du bricolage pour affronter l'OM. Nicolas Tagliafico avait dépanné dans la défense à trois aux côtés de Clinton Mata et Duje Caleta-Car. Pour rappel, Anthony Lopes et Paul Akouokou n’ont pas été inscrits dans la liste pour la Ligue Europa mais se sont entraînés avec l’ensemble du groupe malgré tout. Comme si l’OL jouait un match de championnat jeudi soir.