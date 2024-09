Pierre Sage (OL) : "Pas le temps de se taper la tête contre le mur"

Trois jours après la défaite en Ligue 1 contre l’OM (2-3), l’OL est de retour au charbon avec la venue de l’Olympiakos en Ligue Europa. Une bonne chose pour Pierre Sage.

Pierre Sage, un match qui arrive aussi vite après Marseille tombe assez bien pour l'OL ?

Pierre Sage : C’est sûr, ça laisse très peu de temps pour se poser des questions. On est plutôt dans la logique de trouver tout de suite des réponses. On espère les mettre en pratique dès demain soir.

En quoi un match de Ligue Europa change de celui de Ligue 1 ?

C’est un autre match de foot avec la nécessité pour nous d’avoir un autre résultat de nos performances. Je pense qu’on n’a pas été récompensé par un résultat positif contre Marseille. En ce sens, il faut aligner les deux et c’est très important pour le groupe et l’énergie qui doit nous animer au quotidien de vite passer à autre chose.

"Je regarde beaucoup les comportements depuis trois jours"

Vous parliez de coup au moral après l’OM, quel a été votre rôle depuis dimanche ?

Il y a forcément un coup au moral après un scénario aussi cruel, mais on n’a pas le temps de se taper la tête contre le mur. On n’a pas forcément le temps de remettre les pendules à l’heure même s’il le faut pour agir sur la qualité du jeu. On s’est vite remis au travail. Le délai court est plutôt favorable.

La défaite contre l’OM a-t-elle un impact sur la gestion du groupe pour l’Olympiakos et Toulouse ?

Il impacte parce que certains joueurs ont été beaucoup plus touchés que d’autres. On est beaucoup dans l’observation ces derniers jours. Sur la récupération physique, sur la récupération émotionnelle. Au-delà d’observer les séances, je regarde aussi les comportements, la dynamique entre eux. Il y a beaucoup d’informations à saisir et cela va influencer sur les choix que je vais faire ce (mercredi) soir pour demain (jeudi). Quand on a des délais si courts entre les matchs, chaque moment compte et on doit être vigilant.

Qu’est-ce qui change entre viser la Ligue Europa et la jouer désormais ?

On a été une minute en Ligue Europa sur la saison dernière et maintenant, on y est concrètement, donc c’est une autre étape. Ça a redonné de l’énergie à notre vestiaire, à notre club et à notre communauté avec beaucoup d’impatience. On est un club avec une histoire, on a plutôt bien figuré, donc on se doit de mettre la barre haut pour ce retour.