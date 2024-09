Lopes et Lovren non retenus pour jouer la Ligue Europa avec l’OL

L’OL avait jusqu’à mercredi 23h59 pour livrer une liste de 25 noms à l’UEFA afin de disputer la Ligue Europa. Le club a choisi de ne pas inscrire Anthony Lopes, tout comme Dejan Lovren.

Le message est désormais des plus clairs. L’avenir d’Anthony Lopes n’est plus à Lyon, ou du moins plus dans le groupe professionnel de Pierre Sage. Toujours bien présent aux entraînements mercredi et jeudi, le portier n’est plus considéré comme un membre sur lequel compter pour les semaines et mois à venir. Laissé en marge du groupe contre Strasbourg, Lopes n’a pas été retenu dans la liste A pour participer à la Ligue Europa selon les informations d’Olympique-et-Lyonnais. Pourtant, le club a bien inscrit quatre portiers pour cette campagne européenne. Mais la place a été faite aux jeunes Justin Bengui et Lassine Diarra pour occuper les rôles de troisième et quatrième gardien.

Cherki en liste B, mais éligible malgré tout

C’est donc un vrai choix de la part de l’OL puisque Bengui aurait pu se retrouver dans la liste B (pour les joueurs nés après 2003 et ayant passé à minima trois ans au club) et rester éligible pour la Ligue Europa. Ce qui n’est pas le cas pour Anthony Lopes, né en 1990. Le gardien portier n’est pas le seul à ne pas avoir été inscrit, même si pour Dejan Lovren et Paul Akouokou, ce n’est pas vraiment une surprise. Rayan Cherki n’est, lui aussi, pas dans la liste A, mais cela ne signifie en rien qu’il ne peut pas disputer la Ligue Europa.

Selon nos informations, le choix a été fait de placer le joueur offensif dans la liste B afin de libérer une place pour un joueur n’étant pas du cru dans la liste A. Un choix logistique avant tout qui est utilisé toutes les années par les clubs pour avoir un maximum de possibilités. Comme Enzo Molebé, Rayan Cherki reste quand même éligible pour la Ligue Europa.