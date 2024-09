Ce jeudi, Saïd Benrahma et Clinton Mata entament la phase de qualification de la CAN 2025. De son côté, Duje Caleta-Car jouera la Ligue des Nations avec la Croatie.

Mercredi, Warmed Omari a lancé les hostilités avec les Comores (1-1) concernant les qualifications pour la CAN 2025. À 18h, Ernest Nuamah et Clinton Mata auraient dû prendre le flambeau de leur nouveau coéquipier. Mais une blessure a empêché Nuamah d’être présent avec le Ghana. C’est donc le seul Clinton Mata qui sera présent sur la pelouse du Baba Yara Stadium de Kumasi à 18h. De retour en sélection angolaise à la fin de la saison dernière, le défenseur de l’OL a été de nouveau appelé pour ce premier rassemble 2024-2025 et sera titulaire contre les Black Stars. Invaincu depuis cinq matchs, l’Angola espère bien jouer sa carte à fond dans un groupe qui compte également le Soudan et le Niger.

Choc face à CR7 pour Caleta-Car

Après Mata à 18h, c’est au tour de son acolyte à l’OL Saïd Benrahma de faire son entrée dans la phase de qualification de la Coupe d’Afrique des Nations. Sélectionné avec l’Algérie, l’ailier lyonnais affronte la Guinée Équatoriale à 21h du côté d’Oran. Quinze minutes plus tôt (20h45) et un peu plus au nord à Lisbonne, Duje Caleta-Car affrontera Cristiano Ronaldo et le Portugal pour la première journée de la Ligue des Nations. Sorti contre Strasbourg, le défenseur devrait être sur le banc, lui qui était réserviste pour l’Euro 2024 en juillet dernier.