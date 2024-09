Pour sa première sélection avec les Comores, Warmed Omari a concédé le nul contre la Gambie (1-1). Même résultat pour Alejandro Gomes Rodriguez avec l’Angleterre au tournoi de Limoges. Enzo Molebé et la France l’ont, eux, emporté aux tirs au but.

En même temps que Pierre Sage retrouvait ses joueurs à Décines mercredi, d’autres lançaient leur trêve internationale. Ce fut notamment le cas pour la nouvelle recrue Warmed Omari. Arrivé à l’OL le 30 août, le défenseur a de suite pris la direction des Comores pour disputer les qualifications pour la CAN 2025. Une première puisqu’il n’avait encore jamais été appelé en sélection. Ce premier rassemblement a été le bon pour Omari qui a fêté sa première sélection mercredi contre la Gambie. Titulaire, le Lyonnais a disputé les 90 minutes de la rencontre qui s’est soldée par un match (1-1) malgré une ouverture du score comorienne à la 37e minute. Prochain rendez-vous lundi pour Omari avec un "derby" contre Madagascar.

Une panenka pour Molebé aux tirs au but

En plus de la nouvelle recrue, deux autres joueurs étaient sur le pont mercredi avec le lancement du tournoi de Limoges chez les U18. L’Angleterre et la France font partie des participants, mais ce sont bien les Français qui ont pris la tête du tournoi après la première journée. Bousculés par la Suisse, les hommes de Landry Chauvin ont comblé un retard de deux buts à la mi-temps pour arracher le nul et ensuite s’imposer aux tirs au but. Cela permet à la France de compter deux points grâce notamment à une panenka d’Enzo Molebé durant la séance et de faire la course en tête devant l’Angleterre d’Alejandro Gomes Rodriguez. Le jeune attaquant de 2008 était remplaçant pour le match contre le Portugal qui s’est terminé sur un score de parité après 90 minutes (2-2) mais aussi après les cinq tirs au but (4-4).