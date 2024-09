Les joueuses de l’OL féminin (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

En plus d’Ada Hegerberg et Lindsey Horan, l’OL concourt également pour le trophée de meilleur club féminin de la saison. Sonia Bompastor est elle nommée pour sa saison avec les Fenottes.

S’il y a un infime espoir de voir Lindsey Horan se mêler à la bataille pour le Ballon d’Or féminin, il y a quand même très peu de chance de voir l’OL être mis à l’honneur pour la cérémonie du 24 octobre prochain. Pourtant, le club lyonnais est présent dans les trois catégories féminines, que ce soit pour le Ballon d’Or (Hegerberg, Horan) que pour les récompenses de meilleur(e)s coachs d’une équipe féminine et de meilleur club féminin. Si elle est partie durant l’été à Chelsea, Sonia Bompastor est bien mise à l’honneur pour sa saison avec les Fenottes avec un titre de championne de France et une finale de Ligue des champions.

Une razzia barcelonaise à venir ?

Ce parcours place d’ailleurs le club lyonnais comme l’un de ceux qui ont le plus marqué la saison passée. Si le FC Barcelone devrait tout rafler sur son passage, l’OL féminin fait partie des nommés pour le titre de meilleur club féminin de la saison 2023-2024 aux côtés de Chelsea, New York en NWSL et du PSG. Malheureusement, la section féminine devrait faire choux blancs, mais elle au moins, arrive à se placer dans ce qu’il se fait de mieux au monde.