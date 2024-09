OL : Hegerberg, Horan et Chawinga nommées pour le Ballon d’Or

Ada Hegerberg et son Ballon d’Or en 2018 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Mercredi, les différents nommés ont été rendus publics pour les différentes catégories du Ballon d’Or. Chez les féminines, Ada Hegerberg et Lindsey Horan représenteront l’OL tandis que la nouvelle recrue Tabitha Chawinga fait aussi partie des 30, mais pour sa saison au PSG.

Aitana Bonmati va-t-elle réaliser le doublé comme sa coéquipière Alexia Putellas ? Le résultat du Ballon d’Or féminin ne sera donné que le 24 octobre, mais les chances de voir la milieu du FC Barcelone être encore sacrée sont parmi les plus élevées. Si d’ordinaire, l’OL tente de tenir la dragée haute au club catalan, on voit mal une Lyonnaise pouvoir rivaliser avec Bonmati. Pourtant, sur le papier, Lindsey Horan aurait plus que ses chances. Championne de France et finaliste de la Ligue des champions avec les Fenottes, la milieu a ajouté à son palmarès une médaille d’or aux Jeux olympiques avec les États-Unis.

Un contingent lyonnais à la baisse

Pour certaines éditions du Ballon d’Or, cela aurait sûrement suffi. Pas certain que ce soit le cas cette année pour Horan. L’Américaine n’est pas la seule représentante de l’OL pour cette récompense féminine. Mais le contingent lyonnais est bien moins épais que les éditions précédentes. Malgré un exercice tronqué par les blessures, Ada Hegerberg fait partie des nommées, mais devrait certainement se contenter d’une place en bas du classement. Ce sont les deux seules joueuses représentant la saison 2023-2024 de l’OL puisque Tabitha Chawinga est bien dans les 30 nommées, mais avant tout pour sa saison avec le PSG.