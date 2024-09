OL - Mercato : Trabzonspor tente une approche pour Orban

Auteur d’un doublé contre Strasbourg, Gift Orban n’est pas certain d’être encore un joueur de l’OL. L’attaquant a dernièrement fait l’objet d’une approche de Trabzonspor pour un prêt payant avec option d’achat.

Abondance de biens ne nuit pas. Pour Pierre Sage, il est clair que l’effectif à sa disposition est loin de manquer de solutions, notamment dans le secteur offensif. Avec l’arrivée de Wilfried Zaha et le non-départ d’Ernest Nuamah, ils ne sont pas loin d’être dix à postuler pour une place dans le onze de départ et sur le banc en comptant les attaquants de pointe et le retour de Rayan Cherki. Cela fait beaucoup, d’autant plus suivant le schéma tactique utilisé par l’OL pour ses sorties.

Peut-on s’attendre à des ultimes mouvements alors que certains championnats peuvent encore recruter ? Avec le club lyonnais, les supporters ne sont à l’abri de rien, d’autant plus que ces dernières heures, une formation serait passée à l’action concernant Gift Orban. D’après le journaliste belge Sacha Tavolieri, souvent bien renseigné sur les éléments passés par la Jupiler League, Trabzonspor aurait soumis une offre à l’OL pour l’attaquant nigérian.

Une valeur divisée par deux en neuf mois ?

Auteur d’un doublé salvateur contre Strasbourg vendredi dernier, Orban avait eu des liens avec des clubs anglais en fin de mercato, sans que cela ne se concrétise. Trabzonspor aura-t-il plus de chance ? Pour le moment, l’offre serait d’un prêt payant d’un million d’euros avec une option d’achat fixée à six millions d’euros l’été prochain, suivant les performances de l’ancien de La Gantoise mais aussi un titre de champion en Super Lig. Le club turc attendrait désormais une réponse de l’OL alors que le marché en Turquie se referme le 13 septembre. Acheté 14 millions d’euros en janvier 2024, Gift Orban aurait perdu la moitié de sa valeur pour Trabzonspor. Pas sûr que le club rhodanien accepte de perdre encore de l’argent sur un élément acheté il y a quelques mois.