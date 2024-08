Mercato : un avenir anglais pour Orban (OL) ?

Gift Orban buteur lors d’OL – Lille en Coupe de France (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Non-retenu par Pierre Sage pour la réception de Monaco samedi dernier, Gift Orban est plus que jamais sur le départ en cette fin de mercato. L’attaquant nigérian ferait partie des cibles de clubs de Premier League et Championship.

Absent contre Monaco samedi dernier, Gift Orban n’a pas trouvé grâce aux yeux de Pierre Sage. Avec aucune minute disputée depuis le début de la saison, le message est clair : l’entraîneur, mais surtout le club, ne comptent pas sur Orban pour cette saison 2024-2025. N’ayant pas convaincu depuis son arrivée en janvier dernier, le Nigérian n’a pas profité de l’absence d’Alexandre Lacazette en préparation pour se mettre en évidence. Il a certes trouvé le chemin des filets, mais dans le jeu, Orban n’a pas rassuré, loin de là.

Championship ou Premier League au programme

Recruté 14 millions d’euros il y a huit mois, l’ancien de La Gantoise ne sera pas retenu dans les dernières heures de ce mercato estival. Encore faut-il que des prétendants se manifestent. Il a été question de Brest au début de l’été, mais depuis, c’est plutôt silence radio. À l’heure des "panic-buy", l’OL espère voir un club en besoin d’attaquant passer à l’action pour Gift Orban. Selon plusieurs médias anglais, plusieurs clubs pourraient se voir intéressés par le Nigérian dans les prochaines heures.

Jeudi, Burnley a transféré Wout Weghorst à l’Ajax Amsterdam et a désormais des liquidités. Sunderland serait aussi sur le coup et un jet privé ayant fait le trajet Lyon - Newcastle dans la soirée de jeudi a éveillé la curiosité des supporters locaux. Seulement, un passage en Championship peut-il vraiment convaincre Orban de quitter le navire lyonnais ? Difficile à imaginer, mais peut-être que l’intérêt de Southampton en Premier League sera plus séduisant sur le papier…