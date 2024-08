OL - Mercato : un joueur de l’Ajax pour remplacer Nuamah ?

Carlos Forbs, ailier de l’Ajax Amsterdam (Photo by Marcel van Dorst / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

Face à la possibilité de voir Ernest Nuamah quitter le club dans les prochaines heures, l’OL s’active pour anticiper un potentiel remplaçant. Les Lyonnais auraient fait une offre pour Carlos Forbs, qui évolue à l’Ajax Amsterdam.

On pensait avoir tout vu durant ce mercato estival, et pourtant, la physionomie a rapidement laissé à penser à une dernière ligne droite particulièrement chaude à l’OL. Avec la volonté de vendre, mais sans y parvenir, le club lyonnais n’a finalement fermé la porte à personne. Cela devrait permettre à Orel Mangala de rejoindre Everton avant le 30 août, mais le milieu belge ne devrait pas être le seul départ. Quand Rayan Cherki pourrait finalement prolonger dans son club formateur, Ernest Nuamah pourrait lui ne pas faire de vieux os. Malgré un transfert définitif au début de l’été, le Ghanéen plairait en Premier League avec les intérêts de Nottingham Forest et Everton. Deux clubs qui pourraient accéder à la demande de 30M€ souhaitée entre Rhône et Saône. Qui dit départ voudrait donc dire arrivée sur le côté droit de l’attaque.

21 matchs en Eredivisie pour Forbs la saison dernière

À ce petit jeu, l’OL tenterait d’anticiper au maximum la vente d’Ernest Nuamah en lui trouvant déjà un remplaçant. D’après L’Equipe, la cellule de recrutement lyonnaise aurait coché le nom de Carlos Forbs. Ce dernier évolue du côté de l’Ajax Amsterdam et possède un profil à peu près similaire à Nuamah. À 20 ans, il a été formé au Sporting Lisbonne et à Manchester City, mais c’est bien sous le maillot amstellodamois qu’il s’est mis en évidence la saison passée avec 21 matchs. Une offre écrite aurait déjà été adressée par l’OL à son homologue néerlandais sans que le montant filtre.