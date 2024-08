Mercato : et si Cherki prolongeait finalement à l’OL ?

Candidat déclaré à un départ durant l’été, Rayan Cherki n’est toujours pas parti de l’OL. Mieux, il pourrait désormais envisager de prolonger son bail avec son club formateur.

Même une pièce de théâtre ne connaitrait pas autant de rebondissements que ce que vit le dossier Rayan Cherki à l’OL cet été. Dans le rôle du personnage principal, le joueur offensif et son désir de découvrir quelque chose de nouveau. À un an de la fin de son contrat, Cherki avait fait ses adieux au public lors de la dernière journée 2023-2024 contre Strasbourg et l’OL n’était pas contre se séparer de son joueur, loin de là. Il représentait l’une des rares valeurs marchandes de l’effectif et dans son besoin de vendre, le club lyonnais voyait cette sortie d’un bon œil.

Il n’allait pas en tirer une somme astronomique, mais les 20M€ demandés n’allaient pas faire de mal aux caisses. Finalement, John Textor et l’OL étaient tombés d’accord avec le PSG pour un transfert de 15M€ mais Rayan Cherki avait finalement été attiré par le projet du Borussia Dortmund. Il n’en verra jamais la couleur puisque le BvB n’a jamais fait d’offres à l’OL et s’est tourné vers d’autres pistes.

Une prolongation avec une légère augmentation

En pleins Jeux olympiques, il y a eu le RB Leipzig ou encore Fulham qui avait adressé une offre (15M€ + 5M€ de bonus) à l’OL, mais dont Cherki n’a pas donné suite. Placé dans le loft, tout portait à croire qu’un départ même à tarif réduit serait plus que jamais d’actualité. Mais c’était sans compter sur l’été complètement irrationnel de l’OL. D’après L’Équipe, Rayan Cherki pourrait revenir sur son choix de ne pas prolonger dans son club formateur. Le joueur de 21 ans considère désormais sérieusement l'option d'étendre son bail, pour retrouver les terrains. S’il avait refusé une baisse de salaire durant l’été, il pourrait même se voir offrir une légère augmentation de salaire. C’est à ne plus rien n’y comprendre et ce feuilleton n’a peut-être pas encore livré tous ses secrets.