OL - Mercato : les raisons du retrait de Dortmund sur Cherki

Rayan Cherki face à Nuno Mendes en finale de la Coupe de France OL – PSG (Photo by Denis Charlet / AFP)

Depuis mardi, la piste RB Leipzig s’est envolée pour Rayan Cherki. Malgré deux intérêts avec celui du Borussia Dortmund, le joueur offensif ne rejoindra pas la Bundesliga.

Il y a un peu plus d’une semaine, David Friio n’était pas forcément confiant, mais avouait que "la tendance est clairement à un départ" pour Rayan Cherki. Malgré le retrait du Borussia Dortmund, le joueur offensif de l’OL avait vu le RB Leipzig rentrer dans la danse. L’OL pouvait donc espérer voir le joueur mettre les voiles, une fois les Jeux olympiques terminés, et donc rapporter une coquette somme d’argent. Oui, mais voilà, rien ne se passe comme prévu dans le dossier Cherki et mardi, Leipzig a annoncé la signature de Nusa pour cinq ans, mettant ainsi un terme à l’intérêt pour le Lyonnais. Une déception pour le vice-champion olympique, mais également pour l’OL, qui a toutes les peines du monde à dégraisser son effectif.

L'OL, dindon de la farce dans l'histoire

Leipzig après le Borussia Dortmund, cela fait deux pistes allemandes qui s’évaporent pour Rayan Cherki. Ce mercredi, Bild s’est penché sur les raisons du retrait du BvB et il semblerait bien que le Lyonnais soit au cœur des tensions qui ont pu surgir au sein du club allemand ces derniers jours. Le directeur du recrutement Mislintat souhaitait voir Rayan Cherki rejoindre le club et avait entrepris les démarches avec l’entourage du joueur. Problème, Nuri Şahin aurait eu des doutes sur le caractère du joueur et sa capacité à participer au pressing collectif. Une opinion qui aurait été partagée par la majorité des décideurs du Borussia Dortmund. Une volte-face qui fait de l’OL le dindon de la farce après que le club lyonnais avait un accord avec le PSG.