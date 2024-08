Mercato : Fulham et l'OL d'accord pour le transfert de Cherki

Avec une offre de 15 millions d'euros, plus 5 de bonus, Fulham a obtenu l'accord de l'OL pour Rayan Cherki. Au joueur de décider désormais.

Écarté du groupe professionnel depuis son retour de vacances après les Jeux olympiques, Rayan Cherki pourrait avoir trouvé une porte de sortie. Selon L'Equipe, Fulham aurait conclu un accord avec l'OL ce mercredi pour le meneur de jeu.

Pour attirer l'international Espoirs, la formation anglaise a proposé 15 millions d'euros, plus cinq de bonus. À 21 ans, et alors que son contrat prend fin dans un an, le Gone est à la croisée des chemins. Les Cottagers n'étaient a priori pas le premier choix du médaillé d'argent olympique, qui a aussi eu des contacts cet été avec le Paris Saint-Germain, le Borussia Dortmund et Leipzig, entre autres. Néanmoins, c'est le club londonien qui a mis les sous pour le recruter.

Que choisira Cherki ?

Choisira-t-il de franchir la manche ou bien attendra-t-il d'autres potentiels candidats dans les derniers jours du mercato ? Les dirigeants rhodaniens, à la recherche de liquidités en cette fin du mois d'août, ont sûrement leur avis sur la question. En tout cas, entre Mamadou Sarr, Amin Sarr, Mohamed El Arouch et Rémy Descamps, l'OL accélère franchement avant la fermeture du marché des transferts le 30 août.