Le prêt avec option d'achat se confirme pour Amin Sarr à l'Hellas Vérone. Le club italien prendra en charge la moitié du salaire de l'attaquant.

Cela fera un de moins dans le "loft" lyonnais. Comme indiqué un peu plus tôt, Amin Sarr se dirige bel et bien vers l'Hellas Vérone. L'avant-centre découvrira un nouveau championnat, un nouveau pays, et surtout, aura l'occasion de jouer. L'OL lui cherchait un point de chute depuis un long moment, et c'est finalement le club de Serie A qui lui a ouvert ses portes.

Une option d'achat de 5 millions d'euros

La transaction prendra la forme d'un prêt avec une option d'achat, mais selon L'Équipe, celle-ci ne sera pas obligatoire. Le Suédois pourrait donc revenir dans le Rhône à l'issue de la saison en fonction des volontés de l'équipe du Nord de l'Italie. Le montant de l'option s'élèverait à cinq millions d'euros, d'après le journaliste spécialisté, Fabrizio Romano.

Tout au long de ce transfert provisoire, l'Hellas Vérone prendra en charge 50% du salaire de l'attaquant, qui possède des émoluments assez importants. Rappelons que Sarr a été recruté en janvier 2023 contre 11 millions d'euros, sans les bonus. Mais il n'est jamais parvenu à s'imposer avec l'Olympique lyonnais, ni avec Wolfsburg, où il a été prêté lors de l'exercice 2023-2024. Il est encore sous contrat pour trois ans avec la formation française, soit jusqu'en 2027.