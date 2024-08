Dimanche contre Strasbourg, Jordan Ferri a disputé son 400e match avec les professionnels. Un accomplissement réalisé avec trois clubs, l'OL, Nîmes et Montpellier.

Au fil des années, il est devenu un des acteurs incontournables de notre Ligue 1. A 32 ans, Jordan Ferri a joué dimanche sa 400e rencontre avec une équipe professionnelle. Un total obtenu lors du match nul un but partout contre Strasbourg à la Mosson. Sans grande surprise, l'infatigable milieu de terrain était titulaire et est resté sur la pelouse durant 90 minutes, récoltant au passage un carton jaune.

Cet accomplissement vient couronner une carrière longue de presque treize ans au plus haut niveau. Son aventure a commencé à l'Olympique lyonnais un jour de novembre 2011, en Ligue Europa, contre l'Athletic Bilbao. Il a ensuite porté le maillot de l'OL jusqu'en 2018, avant qu'il ne soit prêté une saison à Nîmes, puis de signer à Montpellier en 2019. Cela fait maintenant cinq ans que le natif de Cavaillon (Vaucluse) évolue au MHSC. Il devrait d'ailleurs largement améliorer cette statistique puisqu'il est encore sous contrat avec les Héraultais jusqu'en 2026.

Dans son palmarès, un Trophée des champions

Ferri a participé à 213 parties avec le club rhodanien, 162 avec les Montpelliérains et 25 avec les Nîmois. Il comptabilise plus de 300 affiches de Ligue A (334), 35 dans les différentes coupes d'Europe et 31 dans les coupes nationales. A ce jour, son palmarès compte un titre, le Trophée des champions remporté avec l'Olympique lyonnais en 2012 face à... Montpellier.